Итоги подводили сегодня, 3 апреля, на заседании оперативного штаба по координации противопаводковых мероприятий.

На противопаводковые мероприятия из областного бюджета в этом году выделили более 7,5 млрд тенге. В прошлом году сумма была втрое меньше - 2,4 млрд.

Фото предоставлены пресс-службой акима Костанайской области

- В этом году приобретены материально-технические средства - такие, как водоналивные дамбы на сумму 860 млн тенге, - отметил аким области Кумар АКСАКАЛОВ. - Для сравнения - в 2024 году на это было выделено 206 млн.

Увеличение затрат связано с анализом прошлогоднего печального опыта. В этот раз разработали план строительных и ремонтных работ, которые завершили в сжатые сроки.

- В этом году мы увидели эффективность всех превентивных действий, - отметил глава региона. - Самое главное - ни один дом не был затоплен, имущество и скот жителей также не пострадали.

Что там на юге?



В населенных пунктах Амангельдинского и Джангельдинского районов, а также вблизи Аркалыка, где была большая вероятность подтопления, возвели дамбы и укрепили защитные валы. Скот отогнали в безопасные места.

Середина марта 2025 года. Добровольцы и военные помогают убирать снег из дворов частных домов в Аркалыке / Фото из архива "НГ"



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55382

- В южных районах в противопаводковых мероприятиях участвовало около 3 тысяч человек и свыше 800 единиц техники, - сообщил Аксакалов. - На реках и водоемах круглосуточно дежурили гидропосты, отслеживая уровни воды в режиме реального времени.

Дороги и электроэнергия



За паводковый период на дорогах произошло 12 переливов и 4 разлива.

Разрушенную дорогу "Кушмурун-Новопавловка" восстанавливают после паводка /Фото из архива "НГ"

- Их специально вскрывали, и оперативно - в течение двух-трех дней восстанавливали, - отметил аким области. - Сейчас осталось устранить только один перелив - на 153 км автодороги Аулиеколь-Жалдама (Наурзумский район). Планируется, что его устранят уже сегодня и восстановят там дорожное сообщение. На месте ведутся работы по засыпке дорожного полотна, установлено 11 водопропускных труб. Угрозы подтопления населенных пунктов нет. Ситуация остаётся стабильной.

Объезд этого участка возможен по автодорогам Жезказган - Петропавловск (через Державинск) и Торгай - Шили - Аралколь.

В Карасуском районе обеспечили подачу электроэнергии в села вдоль рек Кундызды и Убаган.

На дороге на подъезде к с. Карасу 17 марта восстанавливали линии электропередач /Фото из архива "НГ"

- Там завершены работы по строительству дополнительной линии электропередач 110 кВт вокруг зоны разлива озера Алабота протяженностью 15 км, - пояснил Аксакалов. - Также в 2024 году, за счет чрезвычайного резерва правительства на 1 млрд тенге, в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах проведены работы по восстановлению линий электропередач, всего восстановлено 693 опоры.

"Помогали одиноким пожилым людям"

Аким области отметил, что большой вклад в подготовку к паводку внесли волонтёры и неравнодушные жители.

Волонтеры Молодежного ресурсного центра области очищает снег у одинокой пенсионерки в районе Костанай-2 /Фото из архива "НГ"

- С первых дней подготовки молодежные организации и добровольцы активно оказывали адресную помощь одиноким пожилым людям и людям с ограниченными возможностями - помогали с уборкой снега, укреплением дворовых ограждений, заготовкой мешкотары, расчисткой ливневых стоков и в других случаях, где требовались дополнительные силы , - подчеркнул Кумар Аксакалов.- Особую благодарность также хочется выразить военнослужащим и силовым структурам.

Что дальше?

Обводный канал в Карасуском районе /Фото предоставлено пресс-службой акима Костанайской области



Глава региона добавил, что теперь нужно обеспечить своевременную подготовку гидротехнических сооружений и всей инфраструктуры к весне 2026 года.

Фото предоставлено пресс-службой акима Костанайской области

- Дамбы, плотины и другие объекты должны соответствовать современным требованиям, - отметил он. - Эту работу поручаю акимам районов и городов, а департаменту по ЧС области необходимо обеспечить координацию всех уполномоченных органов по предупреждению паводков уже в следующем году.



