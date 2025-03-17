В том числе с января по февраль за черту города уже вывезли более 145 000 кубометров снега. Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщил заместитель акима Аркалыка Ерлан РАИСОВ. Жителей частных домов просят вынести снег на проезжую часть. Оставшиеся объемы обещают вывезти до 20 марта. Для сравнения - в 2024 году из Аркалыка вывезли всего 69 200 кубометров снега.

Паводок в мкрн Северный, март 2024 года /Фото из архива "НГ"

В конце января "НГ" публиковала видео заснеженного Аркалыка. В редакцию «НГ» обратились жители улиц Жауке Батыра, Гагарина, Волкова. Они сообщили, что снег на улицах сгребают, но не вывозят, а ливневка по ул. Гагарина не отремонтирована. В комментариях представители акимата успокаивали, что ливневка исправна, а вывоз снега начнется в феврале.

"НГ" в конце февраля направила запрос в акимат Аркалыка с просьбой уточнить - что именно делается для того, чтобы снизить последствия грядущего паводка?

- Согласно заключенным договорам планируется вывоз снега со всех районов города, - сообщил Раисов. - Вывоз снега производится с проезжей части. Всем владельцам частных подворий выданы предписания о необходимости вынести снег на проезжую часть для дальнейшего вывоза силами подрядных организаций.

На вывоз снега выделили 150 млн тенге из городского и областного бюджетов. Пока претензий к подрядчикам у акимата нет.

- В целях предотвращения подтопления домов в поселке Новый дополнительно установлено 47 водопропускных труб и вырыты канавы по автомобильным дорогам общей протяженностью 5,2 км, - отметил замакима. - В поселке Дачный по улице Амангельды хозяйственным способом вырыты канавы общей протяженностью 1,8 км.

Середина марта 2025 года. Добровольцы и военные помогают убирать снег из дворов частных домов в Аркалыке / Фото предоставлено УВП КО

В поселке Северный, по данным акимата, завершено строительство ливневых канализационных сетей. После корректировки они способны пропустить 11 392 кубометра воды в сутки. Также в Северном вырыты канавы вдоль автомобильных дорог общей протяженностью более 1 км.

Ерлан Раисов также сообщил, что под угрозой подтопления находятся села Екидин, Әбдіғаппархан, Жалғызтал и Каиндинский сельский округ. Из них эвакуации подлежат 14 сельхозформирований, в том числе 970 голов КРС, 334 лошади и 726 голов МРС.

- 14 февраля 2025 года им вручены уведомления для перегона скота на безопасное место до 10 марта 2025 года (имеется вагончики, юрты, корм для скота), - сообщил Раисов. - В случае подтопления домов и зимовок будет работать личный состав из 137 человек, готовых откачивать воду из домов посредством мотопомп. Места для размещения пострадавших от паводка подготовлены.

Среди таких мест указаны ГУ "Центр социальной адаптации для женщин, подростков и детей", где свободно 41 койко-место.

- Центр расположен по адресу улица Горбачева, 34, - уточнил Раисов. - А также мужчинам и женщинам без детей можем предоставить койко-место в отделении для лиц без определенного места жительства. На данный момент в отделении 23 свободных койко-места. В отделении ночного пребывания 12 свободных койко-мест. Отделение находится по адресу Аркалык, ул. Молодежная, 67.

Акимат также заключил меморандум с Торгайским гуманитарным колледжем, который согласился предоставить 10 из 28 имеющихся свободных мест.