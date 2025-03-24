Жители села Новоселовка в Карасуском районе рассказали «НГ», что талые воды стали активно идти по местной реке Кундызды. Сейчас затоплено местное кладбище. 17 марта корреспонденты «НГ» посетили это село, чтобы посмотреть на подготовку к паводку.

Объединились пять озёр

О большой вероятности паводка в Карасуском районе журналистам в начале марта, во время республиканских противопаводковых учений в Костанае рассказал вице-министр РК по ЧС Рамиль КАМАЛОВ. Он отметил, что пять местных озёр слились в одно большое, что привело к повышению уровня воды. Поэтому для предотвращения угрозы паводка был создан водоотводный канал.

Как сообщили журналистам в акимате района, работы по его обустройству еще не завершены, но реализацию проекта продолжают. Он уже получил положительное решение госэкспертизы. Сейчас ведутся работы по укреплению вала.

- Протяженность прохода воды до реки Кундузды составляет 14,2 км, глубина канала достигает 13,7 м, а ширина - 46 м, - сообщили в ведомстве. - Эти параметры обеспечивают эффективное управление водными потоками и надежное отведение воды в случае паводков. По расчетам ДЧС области объем воды по каналу составляет около 1 054 080 м³/сутки. По каналу отведено около 500 млн кубометров воды.

«Тикать отсюда надо!»

В Новосёловку мы поехали через Алтынсаринский район и вышли на трассу КР-14. Помимо этого села, планировали посетить Жамбыл и райцентр. Но, проехав Новосёловку, поняли, что дальше дороги нет. Поэтому пришлось развернуться и посещать только это село.

Что сразу бросается в глаза, так это то, что на полях здесь много снега, визуально намного больше, чем, например, в Костанайском районе. Заехав в село, увидели такую картину: детская площадка стоит практически в воде, на многих дорогах огромные лужи.

Возле сельской школы встретились с местными жителями, которые представились как Светлана и Наталья. В день нашего приезда они были обеспокоены - власти предупредили о возможном паводке, и к нашему приезду женщины собирали вещи с пола в своих домах и ставили их повыше, чтобы водой не залило.

- Составили списки людей, которых планируют эвакуировать в случае паводка - почти всех местных туда занесли! - показывает Светлана. - Тут в школе хотят нас размещать.

Вспоминают, что в прошлом году такого не было, и дома жителей не затопило. Считают, что сейчас всему виной тот самый обводный канал. По их мнению, из-за его строительства поднялся уровень в местной реке Кундызды, а значит и увеличилась вероятность паводка.

- Власти нам говорят, что район спасают от паводка, но нас никто не спрашивал! - возмущается женщина. - Аким района приезжает, сказки рассказывает, якобы всё под контролем. А наш, местный аким - молодец, но, если ему не могут помочь вышестоящие акимы, он сам ничего не сможет решить!

Подъезжать поближе к кладбищу не рискнули - дорогу подмыло

Местные жители считают, что именно канал стал причиной затопления сельского кладбища 27 февраля, вскоре после того, как там похоронили местного жителя. А через неделю еще одну женщину из-за воды пришлось хоронить на входе, возле ворот.

Они считают, что ДЧС должны были предотвратить эту ситуацию.

- Тикать нам надо отсюда всем, но не все смогут! - поделилась мнением Наталья. - А у нас скот: коровы, телята. Это всё держит!

Помимо скота многие в селе держат и птицу

Светлана отмечает, что уехать не может по этой же причине.

Эвакопункт в школе и мешки с песком

Чуть позже в эту же школу приехал аким Ильичевского сельского округа, к которому относится и Новоселовка, Ербол КАЛИЕВ. Он рассказал, как округ и, в частности, Новоселовка готовится к паводку:

- Я в этой должности с 2022 года, и в прошлые годы мы не допустили подтопления жилых домов. Делали обвалование, ставили небольшую дамбу высотой 80 см, - вспоминает он. - Опасность идет в основном со стороны реки, так как из-за талой воды может быть затор льда. В этом году мы активно работаем с ДЧС области, они тут ещё с октября прошлого года находятся!

Он отметил, что в этом году угрозы подтопления Новоселовки нет и ситуация стабильная. При этом добавил, что к паводку власти готовы: сейчас активно идут работы по обвалованию села со всех сторон - работают самосвалы и экскаваторы. Возле села дежурит пост сотрудников ДЧС.

- Сейчас также мы готовы к возможной эвакуации населения. Схема размещения расписана на стенде в школе - на входе. В случае паводка пострадавших будем расселять в этом здании (оно единственное в селе двухэтажное – «НГ») по кабинетам и классам, холостых мужчин - в спортзале, пожилых - в актовом и т.д., - пояснил аким. - Мы обсуждали с людьми: молодые семьи, особенно кто с детьми, планируют уехать к родственникам, кто-то в Костанай. Сейчас готовимся и к эвакуации скота: очистили дорогу к местному пастбищу, там есть пастухи - они будут отводить скот в безопасные места, на возвышенности, например. Жители могут к нам обратиться по этому поводу.

К 17 марта власти уже выгрузили у школы 20 кубометров песка. Его совместно с ДЧС будут набирать в мешки и укреплять места возможного подтопления. В случае угрозы предоставят их и местным жителям. Акимат и местные КХ также отрабатывают заявки населения на вывоз снега.

- Как будете решать проблему с местным кладбищем? Людей ведь нужно где-то хоронить, - спрашиваю я у акима.

- Там делали обваловку, копали землю экскаватором, но, вероятно, вода где-то просочилась и попала на кладбище, - пояснил он. - Сейчас проезжали там - вода замерзла и стоит, не может отойти. Как растает, будем её отводить с кладбища.

Местные власти нашли интересное решение, как спасти мосты от разрушения во время паводка: в районе Новоселовки используется подвесной мост. Его заранее сняли на время возможного паводка, и, как только пик пройдёт, его можно быстро собрать.

Пешеходный мост временно сняли

- Он соединяет Новоселовку с отделением Кундузда, сокращая путь между ними. Мост состоит из досок, балок и тросов. Он устанавливается с двух сторон на железных каркасах и натягивается трос. Там есть специальные поручни, чтобы никто не упал, - рассказал Калиев. - Я слышал, что в селе Ленино в нашем районе подобный мост есть. Я хотел нанять людей, которые ими занимаются, но в нашей области не нашёл.

17 марта, во время брифинга в РСК, корреспондент «НГ» спросил у начальника ДЧС Костанайской области Дамира ЕРМАГАМБЕТОВА о наличии подобных мостов в регионе.

- Один такой мост зарезервирован на материальном складе в Алматинской области, - ответил он. - Сейчас мы изучаем геологию земли в районе имени Беимбета Майлина и планируем установить его в этом районе.

20 марта "Казгидромет" сообщал, что уровень воды на реке Кундызды возле Новоселовки поднялся до 756 см, опасным считается уровень воды в 900 см. Но, по словам местных жителей, на 24 марта подтоплений в населенном пункте не было.

Фото Ксении РЕБИК