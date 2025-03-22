В начале марта жители села Новосёловка (Карасуский район) сообщили «НГ», что водоотводной канал вокруг кладбища наполнился водой. О вероятной угрозе паводка в этом районе также говорил прибывший с визитом в наш регион вице-министр по ЧС РК Рамиль Камалов.

17 марта корреспонденты «НГ» отправились в Новосёловку, чтобы посмотреть на подготовку к паводку. Поехали через Алтынсаринский район и вышли на трассу КР-14. Помимо этого села, планировали посетить Жамбыл и райцентр. Но, проехав Новосёловку, поняли, что дальше дороги нет.

На трассе было много грязи, а колеи не было вовсе. На обочинах работали экскаваторы и другая строительная техника. Устанавливают новые опоры линии электропередач.

Проехать дальше на обычном автомобиле было невозможно - есть риск застрять или повредить днище. По такой дороге можно двигаться только на внедорожнике.

- Давно нет проезда к районному центру Карасу, - описывал ситуацию в прошлом году гражданский журналист «НГ» Юрий КАТАЛЕВИЧ. - В очередной раз, как спичечные коробки, разлетелись элементы «стеклянной» конструкции водопропускной трубы.

В оперативном противопаводковом штабе Костанайской области журналистам пояснили, что в пролшлом году участок автодороги областного значения КР-14 «Карасу - Большая Чураковка» (7,5-13,5 км) был подтоплен паводковыми водами, в результате объединения озер Тюнтюгур, Койбагар, Алабата и малых озер. Движение автомобильного транспорта на данном участке было ограничено.

Зимой возле с. Новоселовка затопило кладбище. Чтобы решить проблему власти построли там водоотводной канал

- В течение лета велось строительство водоотводного канала шириной до 46 метров и глубиной местами до 14 метров для уменьшения уровня воды. В октябре произведен первый сброс воды.

Зимой строительство и ремонт дорожного полотна не допускалось, - пояснили в ведомстве. - Для обеспечения безопасного проезда по затопленному участку, в январе этого года, в рамках текущего ремонта, были проведены работы по устройству грунтовой насыпи высотой до 1 метра протяженностью 6 км для обеспечения временного проезда транспортных средств.



В оперштабе отметили, что сейчас участок дороги, отсыпанный зимой, из-за движения автомобилей утратил свою прочность, поэтому он сейчас закрыт для движения.

- Акиматом области принято решение отсыпать на участке бутовый камень с последующей расклинцовкой фракционным щебнем, - также добавили в ведомстве. - Эти меры позволят увеличить высоту насыпи дорожного полотна до полуметра, а также благоприятно послужат для надежности и целостности земляного полотна и стабилизируют грунт для дальнейшего бесперебойного движения по данному участку дороги.



В ведомстве отмечают, что все работы по укреплению временной дороги планируется завершить до 25 марта.

Напомним, похожая ситуация в этом году произошла и на подъезде к с. Новопавловка в этом же районе. Этот участок дороги топило и в прошлом году.



Фото Ксении РЕБИК и из архива "НГ"