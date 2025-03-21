Паводком размыло подъезд к с. Новопавловка в Карасуском районе. Об этом «НГ» вчера, 20 марта, сообщили местные жители.

- Я им (местным властям) ещё осенью говорила, что мы останемся без дороги! - рассказала жительница Новопавловки Сандибала ЖАНТУРСУНОВА. - Теперь мы остались без выезда, и если что-то случится, никуда выехать не сможем!

В оперативном штабе Костанайской области подтвердили информацию о размыве дороги:

- Однако вода проходит в трёх километрах от населённого пункта, угрозы подтопления домов нет, - заверили в ведомстве. - Уже сейчас уровень воды снижается. По прогнозам, к утру снижение будет достаточным для проведения восстановительных работ, после чего дорожное полотно будет восстановлено.

Сегодня, 21 марта, из оперштаба прислали видео о том, что дорогу все еще ремонтируют.

- Время 8:30, подьезд к селу Новопавловка, продолжаются восстановительные работы, - сообщил и.о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Алмаз ЕСЕНЖОЛОВ. - Отсыпано уже практически 75%. Подвоз инертного материала обеспечен, техника работает

Подъезд к с. Новоселовка. Апрель, 2024 год/Фото из архива "НГ"

Напомним, этот же участок дороги, проходящий через Аудиекольский и Карасуский районы, уже размывало во время паводка в прошлом году.

Из областного бюджета тогда выделили около 61 млн тенге на ремонт водопропускной трубы.

Фото предоставлено Сандибалой ЖАНТУРСУНОВОЙ