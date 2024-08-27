В начале апреля в Аулиекольском и Карасуском районах паводковыми водами размыло дорогу, что стало большой проблемой для местных жителей.

Фото предоставлено местными жителями

Дорога находится на подъезде к с. Новопавловка Карасуского района.

- У нас снесло тюбинги, сейчас нет дороги! Живём как на острове! Мы ездим через Аулиекольский район, таксистам платим по 20 000 тенге за проезд в Карасу и 25 000 тенге в Костанай! - сообщала в июле жительница села Сандибала ЖУНТУРСУНОВА. - Обращались в акимат нашего района, но нам сказали, что дорога в компетенции Аулиекольского. Там в местном акимате ответили, что разрабатывается ПСД, но уже август, и не за горами зима!

В августе «НГ» обратилась за комментарием в акимат Аулиекольского района.

- 19 июля 2024 года из областного бюджета было выделено 60 810 153,6 тенге на "Средний ремонт водопропускной трубы автомобильной дороги районного значения КП-АУ-17 Подъезд к с. Новопавловка, - ответил «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Аулиекольского района Егор ЧЕРНОВ. - В данный момент ведутся конкурсные процедуры. Приём заявок на проведение данных работ начат 6 августа 2024 года, приём заявок завершится 21 августа 2024 года.

23 августа мы вновь обратились за комментарием в отдел ЖКХ, чтобы уточнить, определился ли подрядчик и когда он приступит к работе.

- Конкурсная процедура закончилась, но ещё нет ни договора, ни протокола итогов, - пояснил Чернов. - Однако мы учитываем, что это сложный и социально значимый объект, люди уже обращались и жаловались. Поэтому потенциально победивший подрядчик уже выезжал на место и всё там замерил. Мы уже выдали ему ордер на производство работ.

Сегодня, 27 августа, Чернов также пояснил «НГ», что на данный момент никаких изменений нет, и конкурсные процедуры ещё продолжаются.

Жунтурсунова считает, что сроки гос. процедур затягиваются и нарушаются, что является незаконным. Поэтому она записалась на приём к акиму области Кумару Аксакалову и к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. Но ей пока ничего не ответили. Если до 15 сентября дорогу не отремонтируют, женщина намерена обращаться и в другие инстанции, например, в Парламент РК. Однако судиться с акиматом Аулиекольского района она не намерена.

Фото Андрея СКИБЫ