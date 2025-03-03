«НГ» сообщала о ситуации в селе Новосёловка (Карасуский район), где водоотводной канал вокруг кладбища в очередной раз наполнился водой. В ДЧС заявили: причиной перелива стал… мороз.

Фото прислано жителями Новосёловки

По словам жителей Новосёловки, накануне у переправы было замечено много экскаваторов.

- Акимат сообщает, что вокруг кладбища сделают насыпь. Но решит ли это проблему? Вода мимо пойдет, на село. Дальше что? И каждый раз до критической точки доходит ситуация и ЧС не видят, пока люди не начинают молить о помощи, - описывают ситуацию местные.

- Работают два экскаватора, которые устраняют затор, чтобы пропустить воду, - сообщили журналистам «НГ» накануне. - Также продолжаются работы по водоотводу в реку Кундузды от кладбища. Зимой такие проблемы возникают регулярно, и работы проводятся для предотвращения дальнейших заторов и обеспечения нормального водоотведения.

В акимате добавили, что работы по расчистке русла паводкоопасной речки Кундузды продолжаются, пройдено 11 километров.

Пресс-служба ДЧС Костанайской области предоставила официальное объяснения неприятному и потенциально опасному происшествию:

- В результате понижения температуры воздуха в селе Новоселовка Карасуского района, пояснили в ведомстве, - на водоотводном канале образовалась ледовая корка, из-за чего вода начала переливаться поверху. Вода дошла до территории кладбища, частично затронув его. В настоящее время вода не распространяется дальше. Силами местных исполнительных органов ведутся инженерные работы по углублению и расширению канала, а также разрыхлению наледи для увеличения пропускной способности в реку Кундызда. Задействовано 6 единицы специализированной техники. Силами спасателей осуществляется объезд на технике высокой проходимости с целью мониторинга обстановки. Ситуация находится под контролем.