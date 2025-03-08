Чтобы ответить на этот вопрос, на территории возле базы отдыха «Ак Шанырак» в Костанае 6 марта провели республиканские противопаводковые учения «Көктем-2025». За ними наблюдали вице-министр РК по ЧС Рамиль КАМАЛОВ, аким области Кумар АКСАКАЛОВ и журналисты.

- Это уже второй этап учений. Они проводятся в северных, восточных и центральных регионах страны (Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская, Улытауская и Абайская области) – там, где наиболее велика вероятность паводка и где он был в прошлом году. Республиканский штаб, координирующий все противопаводковые операции МЧС, находится в Костанае.

- Это не случайно – все мы помним прошлогодние противопаводковые мероприятия, - пояснил Рамиль Камалов. - И в Костанайской области сложилась достаточно тяжелая паводковая ситуация. Сейчас определены риски и с помощью «Казгидромета» обозначены регионы. В Карасуском районе наблюдаются большие запасы воды и высокая увлажнённость почвы, аналогичная ситуация в районе Аркалыка (районы этого города топило в прошлом году- "НГ"). Также ведём прогнозирование по реке Тобол: в Костанае частный сектор может попасть в зону возможного подтопления. Пока что видно, что запасы влаги меньше, чем в прошлом году, но риски всё же остаются. Многое будет зависеть от погодных условий. По прогнозам синоптиков, весна ожидается тёплой и ранней. Вероятность паводка в Костанайской области существует уже в конце марта. Будем ориентироваться на обстановку и в случае необходимости принимать соответствующие меры.

Костанай утром 7 апреля 2024 года/Фото из архива "НГ"

В прошлом году из-за паводков в Казахстане было подтоплено более 12 000 домов в 12 регионах. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в шести регионах.

Вице-министр по ЧС отметил, что главная задача МЧС и местной власти – завершить вывоз снега не только из областных центров, но и из районов и сёл, находящихся в зоне риска. Таких населённых пунктов в стране - 1 223. Кроме того, в Казахстане более 1 300 водохозяйственных сооружений. Нужно укрепить защитные дамбы, очистить водопропускные и арычные системы, заготовить инертные материалы (песок) в потенциально опасных районах.

- Большая работа проведена акимом Карасуского района: было задействовано много инженерной техники, чтобы пробить обводной канал протяжённостью около 14 км, - отметил Камалов, отвечая на вопросы журналистов. - Он был создан, поскольку пять озёр превратились в одно большое, что привело к повышению уровня воды. Канал уже фактически функционирует и снижает водность озёр. Для контроля над ситуацией в регион прибыли дополнительные силы – 50 военных. Также будем привлекать ресурсы из других регионов, менее подверженных паводку.

Слева направо: Кумар Аксакалов, Рамиль Камалов и Дамир Ермагамбетов

Аким области и вице-министр осмотрели технику ДЧС на парковке набережной Тобола. О её состоянии и предназначении им докладывал начальник ДЧС Костанайской области Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ.

В частности, была представлена техника для тушения пожаров, медицинские машины ДЧС, а также строительная и снегоуборочная техника.

Представитель Костанайского медицинского подразделения ДЧС сообщил, что в случае паводка будут задействованы четыре реанимобиля высокой проходимости – ГАЗель и Volkswagen. Они, в частности, будут использоваться для эвакуации пострадавших из зон подтопления. Подразделение подготовило медикаменты и 3 тонны дизельного топлива.

Особое внимание привлёк водомёт на гусеницах, покрытый красной краской, внешне напоминавший танк.

- Это переделанная пожарная насосная станция, - пояснил Дамир Ермагамбетов. – В прошлом году к нам поступили три такие из Шымкента: две электрические и одна дизельная. Две используются личным составом пожарной части Житикары и установлены на базе автомобилей «Урал», ещё одну электрическую передали на баланс Алтынсаринского района.

Начальник ДЧС показал снаряжение, используемое спасателями. В частности, дроны, которые департамент совместно с полицией и прокуратурой использует в Алтынсаринском и Аулиекольском районах для профилактики ДТП. Они также будут задействованы во время паводка.

Рамиль Камалов отметил, что дроны очень помогают в работе ДЧС - всю картинку выводят в командный и ситуационный центры. Также подчеркнул, что одна из основных задач сейчас для МЧС - внедрять в свою работу искусственный интеллект. Привел примеры - камеры дрона видят тепловую точку и они должны отличать дым из трубы от задымления или пожара.

Показали, какие виды униформ применяют спасатели в своей работе: основная, спецподразделения "Айбар" МЧС РК, которое обеспечивает безопасность доставки грузов в различные зоны, боевая одежда пожарного, тепловой костюм для тушения вблизи с легковопламеняющимися жидкостями, гидрокостюм, который хорошо себя показал себя во время прошлогоднего паводка - в нем тепло и он не пропускает воду, а также водолазный костюм и костюм "Аладдин" для проведения радиохимических работ в зоне ЧС.

В рамках учений спасатели отрабатывали ситуации, возможные при паводке. Например, как спасают людей из автомобиля и распиливают водительскую дверь с помощью специнструментов.

По легенде учений в одном из торговых домов произошло короткое замыкание, вызвавшее пожар и взрыв. Пожарные оперативно прибыли на место, провели разведку и локализовали возгорание. В ходе спасательной операции из задымлённого здания эвакуировали условных пострадавших и провели самоспасение.

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На реке Тобол тоже разыграли несколько чрезвычайных ситуаций. Два рыбака провалились под лёд и оперативная группа спасателей извлекла их с использованием спецоборудования. В другом случае под лёд ушёл автомобиль – спасатели подняли его и транспортировали в безопасное место.

Совместно с поисково-спасательным отрядом "ДОС" сотрудники ДЧС показали, как будут спасать людей на надувной лодке: ее закрепляют на тросе, который движется с помощью квадроцикла.

Ещё одним этапом учений стали инженерные работы по минимизации угрозы паводка. Спасательные подразделения и коммунальные службы возвели насыпную дамбу, уложили мешки с песком для укрепления береговой линии и провели контролируемый подрыв ледяных заторов на Тоболе.

Фото Андрея СКИБЫ и пресс-службы ДЧС Костанайской области