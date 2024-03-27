Вода пришла в южные районы: в четыре населенных пункта (Новый, Родина, Северный и Дачный) городской администрации Аркалыка и с. Амангельды (Амангельдинский район). Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Кайрат КАСЫМ.

- Этот паводок синоптики уже сравнивают с паводками, которых в области не было с 1990 года! - отметил он. - Больше 30 лет такого никто не видел! Очень дружно осадки пошли. Запасов снега было около 200%, промерзание грунта значительное - от 40 см до 1 м, поэтому вся вода не принималась землей и пошла в населенные пункты. Учитывая занятие населения сельхоздеятельностью, они находятся в поймах рек. Талые воды идут из степи. Мы не можем сказать, что воды сейчас стало меньше. В области сейчас потепление, устойчивая плюсовая температура. Также дождь, местами сильный, прибавил очень большое количество воды. В ряде населенных пунктов в домах в низинах сейчас, к сожалению, есть вода. С другими населенными пунктами у нас очень плохая связь.

Возле Аркалыка развернули оперативный штаб. Проводится разведка на лодках - там 13 зимовок, принадлежащих КХ. Всего в этом районе эвакуировали 13 человек. Ночью с 26 на 27 марта спасатели совместно с сотрудниками КНБ РК с помощью вертолетов с одной из зимовок (возле с. Екидин) эвакуировали 3 человек и доставили в Жезказган (Улытауская область).

На плавсредствах из зимовки Жуман эвакуировали 21 человека / Кадр из видео ДЧС КО

- В самом с. Екидин проживает около 240 человек. Планируем сейчас и оттуда эвакуировать людей, которым может угрожать опасность, - отметил Касым. - Этой ночью ожидаем дожди и прибавление уровня воды. Сложная ситуация в с. Кызылжулдыз - оно отрезано водой от остальных населенных пунктов. Там проживают 185 человек, мы готовы эвакуировать их всех. Заблаговременно в Аркалык были направлены группировки ДЧС области из Костаная, мы пригласили 50 военных из Караганды, они также предоставили 6 единиц техники (мотопомпы, лодки и т. д.) Прибыл также 31 человек из ДЧС Кызылординской области.

Всего в ликвидации последствий паводка в области принимают участие 642 сотрудника и около 240 единиц техники ДЧС. В Аркалыке сейчас находится аким Костанайской области Кумар Аксакалов, туда же сразу после брифинга выехал и Кайрат Касым. Идет откачка воды в Кушмуруне (Аулиекольский район) и в Житикаринском районе.

В п. Северный Аркалык делают насыпи из песка и укладывают мешки / Кадр из видео ДЧС КО

- Пока что нет необходимости привлекать еще людей и технику из других регионов, плотность достаточная. Но если ситуация будет меняться в других частях нашей области, будем обращаться за помощью в другие регионы. МЧС РК держит руку на пульсе! - заверил начальник ДЧС. И ответил на вопрос, почему жители не могут дозвониться в противопаводковые штабы в районах: - Поступает очень много жалоб от населения. Если одновременно будут звонить 300 человек, то мы никогда не найдем в райцентре 300 операторов. Если есть угроза подтопления населенному пункту, то поступает около 150 звонков в день от его жителей, которые сообщают об одном и том же.

Фото Андрея СКИБЫ

Читайте также: