Об этом заместитель акима Костанайской области Берик ТАНЖАРИКОВ сообщил сегодня, 17 марта, на брифинге в РСК. Он выступал по видеосвязи, так как сейчас находится в Аркалыке вместе с начальником ДЧС Дамиром ЕРМАГАМБЕТОВЫМ.

- Пик паводка ожидается через 4 дня в связи с повышением температуры воздуха до +17 градусов, - сказал Танжариков. - Где-то в период Наурыза будет пик паводка. Может быть, до начала апреля.

При этом, вероятнее всего, в этом году таких масштабных подтоплений, какие были год назад, не будет.

- Объем наполнения наших водохранилищ составляет 881 млн кубометров, это 63% от общего объема, - сообщил Танжариков. - 360 млн кубов - это объем притока с учетом сброса воды из России и притока воды из полей. Для сравнения, в прошлом году в бассейн Тобола поступило 1,8 млрд кубометров воды. Если исходить из этих цифр, то 360 млн мы сможем принять в наши водохранилища. Более того, нами совместно с «Казводхозом» и «Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией» разработан план по безопасному сбросу. Три графика утверждены. На сегодня мы проводим санитарный сброс с Каратомарского водохранилища - 10 кубометров в секунду. В прошлом году мы сбрасывали 330 кубометров в секунду. То есть, если даже придет больше 360 млн, мы будем максимально безопасный сброс делать.

По словам Танжарикова, пока подтопление зафиксировано только на трассе на границе с Россией - подъезд к селу Мариновка. Угрозы подтопления других трасс пока нет.

Корреспондент «НГ» просил уточнить о трассе Аулиеколь - Жолдама. Видео с этого участка вблизи Аркалыка, заваленного снегом с обеих сторон, недавно публиковала «НГ».

- Эта трасса, которая в народе называется Торгайские ворота, там были проблемы, - сообщил Танжариков. - Сейчас эти туннели пробиты, дорога расчищена. Сегодня до обеда все работы были завершены. Дорога открыта. Переливов на других дорогах не зафиксировано.

Журналисты также озвучили опасения жителей сел Караба и Крыловка в Сарыкольском районе, где начали укреплять озера, которые до этого считались безопасными.

- Инженерные работы по укреплению этих озер уже завершены, - сообщил Ермагамбетов. - Это меры предосторожности. Они находятся в бассейне реки Убаган. В Карасусском районе выкопан канал протяженностью 30 км, чтобы отвести талые воды, которые образовались в прошлом году. Эти населенные пункты находятся близко, поэтому мы провели превентивные мероприятия. Все находится под контролем.

Также, по словам Ермагамбетова, запасы снега в России такие же, как и в Костанайской области. Риска того, что большая вода придет из-за границы, пока не наблюдается.



Фото РСК