Средний ремонт водопропускной трубы на трассе возле села Новопавловка Карасуского района выполняло ТОО "СК АПРИОРИ". И по договору компания несет гарантийные обязательства, сообщил "НГ" заместитель акима района Жуматай КАКИМЖАНОВ.

Кадр из видео

Юридически участок дороги, где 20 марта весенний паводок размыл трассу, находится в Аулиекольском районе, но в нескольких километрах расположено село Новопавловка, которое относится уже к Карасускому району. Местные жители переживают, что их село может отрезать от большого мира - жителям удобнее ездить в Костанай именно через Аулиеколь. В прошлом году, когда паводок также размыл водопропускные трубы, до областного центра сельчане добирались через Карасу и такая поездка им обходилась в 45 000 тенге. В этом году ситуация сложнее - чтобы добраться до Карасуской трассы, необходимо миновать Новоселовку, но прямо за ней идут работы по строительству водопропускного канала и хорошей дороги сейчас там тоже нет. Корреспонденты "НГ" лично убедились в этом неделю назад (репортаж из этой поездке скоро опубликуем).

Проезд от села Новоселовка до трассы на Костанай тоже осложнен / Фото Ксении РЕБИК

- В прошлом году я тоже говорила им (властям - "НГ"): без жесткого грунта не получится ничего. Вы же видите, тюбинги стоят, а с боков грунт ушел, их сносит водой - рассказала "НГ" жительница села Новопавловка. - В этот раз, когда замакима звонил мне, я ему сказала: пока тюбинги не ушли, пожалуйста, закройте с обоих боков жестким грунтом - кирпичом, бетоном. Он сказал: "Мы готовы, приедет человек из Рудного, который выиграл тендер и дорогу делал. Приедет - сделает." Сейчас трассу закрыли, но опять без жесткого грунта. И если сейчас вода придет, опять его смоет.

21 марта, по данным замакма Аулиекольского района, движение на дороге восстановли. Для обеспечения проезда размыв засыавли бутовым камнем и грунтом. В общей сложности использовано 1027 кубометров материала.

- После спада воды планируется организация объездной дороги, а поврежденный участок подлежит капитальному восстановлению. Оценочная стоимость предстоящих восстановительных работ будет определена после проведения технической экспертизы, - сообщил Жуматай Какимжанов. - Согласно условиям договора государственного закупа, ТОО "СК АПРИОРИ", выполнявшее в 2024 году средний ремонт водопропускной трубы на данном участке, несет гарантийные обязательства за качество выполненных работ. В рамках этих обязательств подрядчик обязан за свой счет устранить все повреждения, возникшие по его вине, и восстановить дорожное покрытие, а также водопропускное сооружение в установленные договором сроки. 20 марта в адрес ТОО направлено претензионное письмо с требованием выполнить гарантийные обязательства в установленный срок. В случае невыполнения требований Заказчик оставляет за собой право обратиться в уполномоченные органы для принудительного исполнения обязательств и возмещения возможных убытков.

Замакима отметил, что работы по восстановлению должны проводится за счет исполнителя, без дополнительной оплаты со стороны заказчика. Если подрядчик будет уклоняться от гарантийного ремонта, то власти имеют право привлечь для работ другие организации, но расходы также будет возмещать ТОО "СК АПРИОРИ".