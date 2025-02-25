Начальник ДЧС Костанайской области Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ прокомментировал тестирование новой насыпной дамбы, элементы которой закуплены в США, где они применяются в военной промышленности.

По его словам, в прошлом году 101 населённый пункт в регионе так или иначе испытал на себе воздействие и последствий паводка.

- В этом году паводковая ситуация также ожидается, - отметил Ермагамбетов. - Сотрудники акимата, «Казгидромета», департамента по ЧС, начиная с понедельника, 24 февраля, выезжают в степь делать замеры. В этом году для этого используется специальный транспорт. По итогам рабочих поездок будет сделан прогноз развития паводковой ситуации в нашем регионе.

Начальник ДЧС представил пробный образец разборной дамбы, установленный в Костанайском районе вблизи моста КЖБИ.

- Руководством области было дано поручение рассмотреть новейшие технологии, - сообщил он. - Мы изучали передовой опыт, опыт европейских стран – как у них проходит ликвидация последствий паводков и наводнений. У нас в регионе такие дамбы никогда не практиковались. Мы решили посмотреть, насколько они будут практичны. На сегодня говорить о том, что они качественные, конечно, мы не можем. Это пробная партия. Весна это покажет, она даст нам свою оценку результатам инженерных работ. Технические характеристики этой дамбы нам подходят. Она многоразового использования, состоит из – так заявлено – нержавеющего металлического каркаса и водонепроницаемого материала. Быстро возводится, легко транспортируется в любое отдалённое место. Высота - 2 метра, и ещё на 2 метра её можно нарастить.

По словам Ермагамбетова, количество требуемых единиц конструкции определит рабочая группа.

- Сборная конструкция американского производства, - пояснил он. - Аким области осмотрел её и дал поручение выяснить, почему мы сами не можем такое сделать. Специальное подразделение в акимате изучает этот вопрос.

Со 2 по 7 марта в Костанае будут проходить республиканские командно-штабные учения, из МЧС приедет рабочая группа.

- Есть риски по Новосёловке, а по Карасу у нас снята угроза, - заверил Ермагамбетов. - Были небольшие переливы из-за естественных низин, люди волновались, но мы ведём работу, объясняем. Расширяем русло водоотводного канала, запланированы взрывные работы. Дежурство мы там не снимаем.

В прошлом году из-за мощного паводка режим ЧС был введён в шести районах области. Сейчас он действует в двух районах: Карасуском и Костанайском. Это связано с тем, что до настоящего времени до сих пор проводятся превентивные работы, с прошлого года они не останавливаются.

В утверждённом плане инженерных работ больше сотни мероприятий. Почти все они, кроме девяти, выполнены. Последние девять – а это строительно-монтажные работы – завершаются по плану. Это защитные сооружения, дамбы, оградительные валы.

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