Встреча жителей Колесных рядов с акимом Костаная Маратом ЖУНДУБАЕВЫМ прошла вечером 31 марта в Школе детского творчества. Места в актовом зале заняли около 50 человек.

В прибрежной зоне акимат планирует выкупить 69 участков, так как в прошлом году район затопило паводковыми водами. На этих участках планируют создать парковую зону.

- В прошлом году мы утилизировали 111 домов, пострадавших от паводка. Их хозяева получили квартиры, предельная цена была 22 млн 888 тыс. тенге, или они могли выбрать дома в Кунае - всего их было 14, - напомнил Жундубаев. - Ваши дома тоже были подтоплены, вам была оказана денежная помощь. Но нами было принято решение выкупить их, чтобы избежать подтопления в будущем. Отмечу, что, кроме государства, ваши дома никому не нужны - это правда. Но это помощь, ни в коем случае не изъятие.

Из городского бюджета на выкуп участков выделили 1 млрд 300 млн тенге, но аким признался, что этой суммы не хватает. Нужно еще около 2 млрд тенге. Бюджетную заявку направили в областной акимат, но там ответили, что таких средств нет.

Колесные ряды/Фото из архива "НГ"

- Поэтому мы решили разделить ваши участки на две очереди. В первую очередь, как и планировалось, в этом году мы выкупим 34 участка в районе от улицы Красный Кузнец вниз к Тоболу. Это не связано со строительством парка там, а с тем, что дома расположены ближе к реке, - пояснил аким. - Во вторую очередь мы выкупим оставшиеся 35 участков выше улицы Красный Кузнец. Их перенесем на следующий год, и оценку там проводить пока не будем. Но планы мы не меняем - необходимость их выкупа все так же есть.

За 20 участков, расположенных ниже ул. Красный Кузнец деньги выплатят в течение апреля.

- Из оставшихся 14 участков у шести очень высокая цена, - отметил аким. - Специалисты могут провести по ним экспертизу, но это не означает, что мы их не выкупим или не дадим деньги. Если оценка подтвердится, мы отдадим. Но мое мнение, что цены высоковаты. По остальным восьми домам сейчас идут суды, приведете в порядок документы - мы тоже выплатим. Мы, кстати, восстановили документы 95% владельцев участков.

Марат Жундудаев заверил, что владельцам домов во второй очереди акимат будет всячески помогать - в частности, следить, чтобы их не подтопило. Оценку их имущества в следующем году проведут заново, а результаты той, что уже прошла, будут недействительными.

Владельцам домов нужно согласовать с акиматом, какое имущество они смогут забрать (например, крыши, заборы). При этом большинство домов пойдет под снос, а дорогостоящие уйдут в собственность государства.

Аким посоветовал влаадельцам участков, расположенных ближе к Тоболу, не заниматься садами и огородами, так как вскоре приступят к их утилизации.

Жители задавали вопросы, порой довольно эмоционально.

- На каком основании вы считаете, что мой дом не соответствует оценке? - спросила старшая по району Колесные ряды Валентина ГРУБЕНКО (она ранее задавала вопросы акимам города и области, когда они смотрели, как Костанай готовится к паводку). - Если вы собираетесь делать экспертизу, делайте по всем домам! Это нечестно!

- Мы хотим вам помочь! Не хотите продавать - пожалуйста, - не менее эмоционально ответил аким. - Специалисты сомневаются в реальной стоимости, почему мы должны бездумно отдавать деньги?!

Многие жители также переживали за оценку своего участка. Аким их уверял, что все пройдет максимально честно.

Волновались по поводу коммунальных услуг в их домах. Жундубаев ответил, что переживать не стоит - от воды, газа и отопления никого отключать не будут. Пообещал убрать мусор в районе, в том числе ветки деревьев.

Жительница района Елена Степановна отметила, что не всем еще выплатили средства на покупку имукщества вместо уничтоженного паводком (150 МРП - "НГ").

Заместитель акима Алмат ИСМАГУЛОВ пояснил, что акимат города направил результаты оценки в соответствующий фонд, но там действительно сказали, что средств нет, поэтому жителям нужно еще подождать. Аким города добавил, что средства в фонде - не бюджетные, но заверил: акимат выплатит жителям все, что обещал.

Местный житель Сергей сообщил, что его участок находится на улице Тобольская и теперь попадает во вторую очередь, но он, как и соседи, оставил задаток за новое жилье и теперь может его потерять. Обвинил в этом акимат, так как изначально власти говорили о 100-процентном выкупе всех участков в этом году. Аким города подчеркнул: обстоятельства изменились, а вопросы с задатком нужно решать только самим жителям.

Сергей продолжил - на его участке находится баня, получит ли он компенсацию за нее. Руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА ответила - компенсация за баню не предусмотрена.

Виталий рассказал, что хочет переделать свой дом в ресторан, но пошел к нотариусу и выяснилось, что на участок есть юридические притязания со стороны акимата. Марат Жундубаев пояснил: в рекреационной зоне не сможет ресторан находиться не может. И предложил предоставить для этого заведения другое место в городе.

- А можно остаться на своем участке? - спросил Алексей.

- Если вас завтра затопит, возьмете ли вы ответственность на себя? - ответил вопросом аким. Но пообещал: - Если вы там живете, то никто вас не выгонит.

Жители жаловались на большое количество бродячих собак в районе, которые опасны для их детей. Эту тему неоднократно поднимала и «НГ».

Бродячие собаки в Колесных рядах /Фото из архива "НГ"

- Мы знаем о проблеме, по городу действительно сейчас бродит огромное количество диких собак, но ими не мы занимаемся, а управление ветеринарии. Однако мы совместно работаем над решением этой проблемы, - ответил Марат Жундубаев. - По закону есть программа ОСВВ, но сейчас принимаются изменения в законодательстве. Надеемся, что будут приняты полные меры, чтобы мы могли бороться с этой проблемой.

Жители улицы Тобольской напомнили, что в прошлом году их затопило в первую очередь. Поэтому они не понимают, почему теперь их поставили во вторую очередь. Кто-то из зала кричал, что его дом уже топит грунтовыми водами.

Ветхое жилье в Колесных рядах/Фото из архива "НГ"

- Из-за того, что мы в рекреационной зоне, вы по сути лишили нас права на жизнь! - эмоционально подытожила позицию жителей Валентина Грубенко. - Мы не можем ничего построить! Мы теперь в подвешенном состоянии находимся!

- Главная причина нашего решения - защитить жизни людей! - ответил Жундубаев. И подытожил: - Мы не хотим никого обмануть. Будет справедливая оценка. Я вас понимаю, я готов с вами встречаться, рассматривать все вопросы. Я бы не хотел, чтобы кто-то из вас вновь пережил то, что было в прошлом году! Нравится вам или нет, но это моя работа, и государство дает вам возможность! И мы хотим вам помочь!

А также пообещал рассмотреть все прозвучавшие и будущие вопросы жителей в индивидуальном порядке.

Фото Андрея СКИБЫ