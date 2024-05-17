Об этом сегодня, 17 мая, на брифинге в РСК сообщил заместитель акима города Алмат ИСМАГУЛОВ. В Костанае зарегистрировано 887 обращений за возмещением материального ущерба. Из них по жилым домам - 174, по дачам - 713, в том числе от тех, у кого на садовых участках стояло единственное жилье, 53.

Фото РСК

По словам заместителя акима, проведено техническое обследование всех 174 домов. Из них непригодными для проживания признаны 96. Обследованы также 53 дома на дачах, из них 2 не подлежат восстановлению.

- На заседании комиссии по оценке и возмещению ущерба уже рассмотрены все дома, непригодные для проживания, - сказал Алмат Исмагулов, - 73 заявителя решили приобретать жилье, которое найдут сами, 9 согласны на строительство жилья в Кунае, 13 не согласны с заключением технического обследования, 4 имеют неполный пакет правоустанавливающих документов, идет работа по оказанию им юридической и иной помощи в сборе документов. Из тех, кто пожелал найти жилье самостоятельно, 42 нашли его, проведена оценка, идет юридическое и нотариальное оформление, а 7 семей уже все оформили и заселены. В начале следующей неделе оценочную кампанию планируем завершить и получить все заключения по оценке товаро-материальных ценностей заявителей, а также завершить составление сметы и калькуляции затрат по домам, подлежащим восстановлению. Строительство домов в микрорайоне Кунай планируем завершить в июле и постараемся быстро все оформить и зарегистрировать их. Проведено 113 оценок по утрате ТМЦ, 60 семьям выплачены 20 млн тенге.

Что будет с хозяевами 13 домов, которые не согласны с итогами обследования, спросил корреспондент «НГ».

- Поручено перепроверить результаты обследования с выездом на место еще раз, - ответил спикер. - Если результаты подтверждаются, то заявителям будет разъяснено снова, на что они имеют право. И если эти возможности их не устраивают, они могут действовать в судебном порядке.

Кому будет принадлежать жилье, которое строится в Кунае, на чьем балансе оно будет стоять, спросил один из пользователей соцсетей, который смотрел брифинг онлайн.

- После завершения строительства домов их нужно будет ввести в эксплуатацию и они будут первоначально поставлены на баланс в государственном жилом фонде, а затем переданы гражданам в собственность, - ответил Алмат Исмагулов.

Добавил, что в микрорайоне Кунай участок под строительство выделен, сейчас идет привязка проектов. Планируется, что на следующей неделе начнутся строительно-монтажные работы.