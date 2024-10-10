Житель Рудного Александр ГЕНЦЕЛЕВ подал иск против городского акимата, который, по мнению рудничанина, незаконно разрабатывает ПДП для строительства многоэтажных жилых домов на его земельном участке.

Изначально земля была государственной, в 2008 году её вывели из госсобственности. Генцелев купил участок в 2022 году у частного лица с целевым назначением - под строительство автокомплекса. Но целевое назначение поменяли, в результате на эскизе ПДП участка акимат разместил многоэтажки.

Александр Генцелев: "Эти многоэтажки планируют построить на моём участке" / фото истца

Эскиз ПДП Генцелев увидел случайно в открытом доступе. В иске к акимату и отделу архитектуры и градостроительства акимата Рудного он требует "признать незаконным и отменить отказ в выдаче исходных материалов на разработку проекта строительства шиномонтажной мастерской и обязать выдать АПЗ на разработку проекта строительства".

На предварительном слушании 13 сентября представитель ответчика заявил, что Генцелев не осваивал участок. Истец и его представитель Арайлым АМАНКУЛОВА доказывали обратное. Поэтому судья Маржан ЖАНБЕКОВА приняла решение осмотреть спорный участок. Что и произошло в среду, 9 октября.

Истец нанял второго адвоката Дамира ХАМИТОВА. Он продолжает риторику "не изъяли - не рисуйте" своей коллеги с предварительных слушаний:

- Вы разговор ведёте так, как будто уже по суду лишили его земельного участка. Он все ещё собственник. Решения суда нет об изъятии.

Истец считает, что разрабатывать ПДП на участке, не изъяв его, незаконно. Ссылается на Земельный кодекс.

- Как вы нарисовали ПДП при учёте, что здесь есть хозяин? - возмутился Генцелев. - Вы про меня забыли? Решили, что я никто?

Судья Маржан Жанбекова (слева) и Александр Генцелев (лицо скрыто по просьбе истца)

На предварительном слушании истец пояснил, что приезжал сотрудник областного управления земельных отношений и просил ускориться с использованием участка по назначению.

- Я ускоряюсь, прихожу уже в отдел архитектуры акимата Рудного за разрешением, исходными материалами и архитектурно-планировочным заданием (документ с требованиями к строительству - "НГ"), а они дают мне отказ, - сказал тогда Генцелев "НГ".

- Госинспектор Кенжетаев выезжал с проверкой на участок истца и установил: участок не используется по назначению, отсутствуют ограждения, строительных работ не проводится. - поведала тогда же представитель отдела архитектуры. - Владельцу земли выписано предписание устранить эти нарушения.

Насколько обоснованно Генцелеву отказали в выдаче АПЗ, обсудили и на выездном заседании 9 октября.

- Я подаю в срок своего предписания документы, прошу разрешить мне строиться с АПЗ, на что получаю отказ, - возмутился истец. - Вы пишете, каверзно причём, что я подал за месяц всего лишь. Какая разница? Я мог это сделать в последний день. Я успевал. Может, сейчас здесь кто-то предположит, что начнётся с заливки. Современное технологичное строительство автокомплекса, в том числе мойки-робота, предполагает бурение обычных скважин, установку столбов. Не нужно тут ничего заливать.

- Вы бы за месяц построили? - спросила руководитель отдела архитектуры и градостроительства Рудного Ульяна БУХВАЛОВА.

- Он вовремя обратился, - вступился адвокат Хамитов.

- В учёт возьмите, что с декабря по апрель я был на коечке, - напомнил Генцелев о периоде своего лечения в больнице после отрыва тромба и последующего заболевания коронавирусом.

- Были бы этапы строительства, исходные данные, проект, было бы всё совсем по-другому, - заявила Бухвалова.

- Когда вы бы мне АПЗ дали, тогда бы уже эти этапы пошли, - сказал Генцелев.

Арайлым Аманкулова (слева) и Ульяна Бухвалова

Ещё один вопрос - зелёные насаждения, которые, по мнению ответчика, свидетельствуют о неосвоении участка. Что говорит истец?

- Когда дело коснулось зарослей, я подумал: большие деревья мне не доставляют хлопот, это флора, это красиво. Мелкие кусты я не стал пилить. Зачем мне эти проблемы? У нас есть Максим Фролов - экоактивист. Я по-другому пошёл. Пришли с супругой в акимат. Я отделу ЖКХ говорю: ребят, собираюсь строить автокомплекс. Пожалуйста, помогите. У вас есть техника, ресурсы, бензопилы. Готов оплатить. Это было ещё до предписания. Он сказал: у меня сейчас лето, все люди заняты.

- Это госуслуги. Пишется заявление на вырубку зелёных насаждений. Если было бы желание, вы это получили бы, - пояснила Бухвалова.

- Я в кабинете это получил.

- Получили бы законно. У вас была бы бумага на руках.

Сторона истца предлагает компромисс. Он заключается не в признании незаконным всего ПДП, но в его корректировке в части земли Генцелева.

- Отступите от моего участка и стройте многоэтажки, - предложил истец.

Дамир Хамитов

- Если проект не проходил экспертизу, можно внести корректировки. Внесите, сохраните участок Генцелева и все будут довольны, - добавил адвокат Хамитов.

- Даже если это возможно, всё упирается в деньги, - ответила Бухвалова. - Проект разработан, утверждён. Теперь необходимо выходить на бюджет, просить деньги.

После встречи к истцу подошёл мужчина, который разводит пчёл рядом с участком Генцелева.

- Здесь что, дома будут строить? - спросил пасечник, объясняя вопрос страхом из-за перспективы разгона пчёл.

- Нет, - уверенно отрезала адвокат Арайлым Аманкулова. - Будем надеяться, что строить не будут.

Слушание по этому делу назначено на 18 октября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Костанайской области.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН