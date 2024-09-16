Представьте ситуацию: вы купили участок, проводите предварительные работы под строительство шиномонтажки и спустя время случайно находите в Сети эскиз и видите, что на вашей земле размещены многоэтажки.

Жителю Рудного Александру ГЕНЦЕЛЕВУ представлять не приходится. Он подал иск против городского акимата, который, по мнению рудничанина, незаконно разрабатывает ПДП для строительства многоэтажных жилых домов на его земельном участке.

Предварительное слушание прошло 13 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Костанайской области.

Генцелев купил участок в 2022 году у частного лица. Изначально земля была государственной, в 2008 году её вывели из госсобственности. Есть целевое назначение участка - под строительство автокомплекса. На земле Генцелева должна быть построена и запущена шиномонтажка. Он и его представитель заявляют: по закону у владельца есть три года на реализацию целевого назначения земли после её приобретения.

- У меня было 3 года до 2025 года включительно, - рассказал "НГ" рудничанин. - Я начал с того, что подтягивал свет, забор ставил и так далее. Приехала проверка из областного управления земельных отношений, сказали ускориться. Я сказал, что до 2025 года успею. Они же сократили сроки на год и мотивировали ускориться. Я ускоряюсь, прихожу уже в отдел архитектуры акимата Рудного за разрешением, исходными материалами и архитектурно-планировочным заданием (документ с требованиями к строительству - "НГ"), а они дают мне отказ.

Причина: теперь по ПДП целевое назначение участка - не автокомплекс, а многоэтажные жилые дома.

Александр Генцелев: "Эти многоэтажки планируют построить на моём участке" / фото истца

Эскиз проекта детального планирования района Рудного, в котором находится его участок, Генцелев увидел случайно в открытом доступе. В иске к акимату и отделу архитектуры и градостроительства Рудного он требует "признать незаконным и отменить отказ в выдаче исходных материалов на разработку проекта строительства шиномонтажной мастерской и обязать выдать АПЗ на разработку проекта строительства".

Александр Генцелев (лицо закрыто по его просьбе) и представительница истца

- Госинспектор Кенжетаев выезжал с проверкой на участок истца и установил: участок не используется по назначению, отсутствуют ограждения, строительных работ не проводится. - сказала представитель отдела архитектуры на предварительном слушании по иску. - Владельцу земли выписано предписание устранить эти нарушения.

- Вы согласились с предписанием? - спросила истца судья Маржан ЖАНБЕКОВА.

- Да, - ответил Генцелев. - Также давал устные и письменные комментарии, что какая-то часть работ ведётся. Не было ограждений, потому что нужно было электричество для их возведения. Ограждения начал делать сразу после проверки - у меня уже было электричество. Также в процессе у меня выявилась серьёзная болезнь, которая мешала строительству. Я лёг на операцию. Послеоперационный период длился около 3 месяцев. Имеются справки и врачебные рекомендации.

- Мой клиент распределял работу в течение 3 лет и планировал, что к концу этого срока у него уже будет работать автокомплекс, - добапвила представительница истца Арайлым АМАНКУЛОВА.

- Срок в 3 года распространяется только с момента первичного предоставления земли. Существует норма постановления Верховного суда. Если бы владелец получил землю первично из госсобственности, существовал бы 3-летний срок. Но он её купил у частного лица, а на покупателя этот срок не распространяется, - пояснил суду представитель департамента по управлению земельными ресурсами Костанайской области.

- Почему тогда при нотариальной сделке не отказали? - спросила Аманкулова.

- На тот момент, видимо, ещё не было ПДП участка с многоэтажками, - предположила судья.

Истец и его представитель, тем не менее, считают, что действия акимата Рудного незаконны.

- Генцелев является собственником этого участка. Но при этом акимат почему-то на его земельном участке разрабатывает ПДП многоэтажных жилых домов. Они должны были хотя бы для начала изъять землю, себе на баланс поставить и потом разрабатывать ПДП, - сказала "НГ" Арайлым Аманкулова.

Предварительное слушание продолжится 26 сентября.