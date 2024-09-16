Запрет на оформление кредитов на неограниченное время появился в eGov
Теперь казахстанцы могут добровольно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов на неограниченное количество времени. Ранее запрет на оформление кредитов и микрозаймов можно было установить на 6 месяцев и по истечении срока он снимался автоматически. Новая услуга появилась на портале eGov.kz, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
"Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок. Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов. Для этого необходимо подать заявку на досрочное прекращение оказания услуги на портале eGov.kz", - говорится в сообщении.
Для получения услуги пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Таможня и налоги";
- выбрать из списка раздел "Экономика и финансы", выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";
- заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
- ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете.
Для снятия ранее установленных ограничений пользователю необходимо:
- выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";
- на вопрос "Хотите ли отписаться?" ответить "Да" и подписать заявку одним из доступных методов подписания.
Отмечается, что сервис реализован в рамках поправок в законодательные акты, предусматривающие закрепление права физлица на устранение добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов.
Напомним, 1 сентября в Казахстане вступили в силу правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление займа или микрокредита. Минимальный размер такого займа составит 1000 МРП (3,6 миллиона тенге в 2024 году - прим.). Законом предусматривается обязанность кредитора списать заем, выданный без согласия супруга (супруги) заемщика.
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