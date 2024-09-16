Теперь казахстанцы могут добровольно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов на неограниченное количество времени. Ранее запрет на оформление кредитов и микрозаймов можно было установить на 6 месяцев и по истечении срока он снимался автоматически. Новая услуга появилась на портале eGov.kz, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок. Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов. Для этого необходимо подать заявку на досрочное прекращение оказания услуги на портале eGov.kz", - говорится в сообщении.

Для получения услуги пользователю необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Таможня и налоги";

выбрать из списка раздел "Экономика и финансы", выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;

ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете.

Для снятия ранее установленных ограничений пользователю необходимо:

выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

на вопрос "Хотите ли отписаться?" ответить "Да" и подписать заявку одним из доступных методов подписания.

Отмечается, что сервис реализован в рамках поправок в законодательные акты, предусматривающие закрепление права физлица на устранение добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов.

Напомним, 1 сентября в Казахстане вступили в силу правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление займа или микрокредита. Минимальный размер такого займа составит 1000 МРП (3,6 миллиона тенге в 2024 году - прим.). Законом предусматривается обязанность кредитора списать заем, выданный без согласия супруга (супруги) заемщика.