Informburo.kz рассказывает о нововведениях, которые коснутся казахстанцев с первых дней осени. Что теперь нужно сделать при получении банковского кредита, кто должен сдать декларацию об активах и какие стипендии будут получать студенты?

Клиенты в банке / Фото Informburo.kz

Взять кредит без согласия мужа или жены теперь не получится

16 августа 2024 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК утвердило Правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие мужа или жены.

Ограничение вступает в действие с 1 сентября.



Размер кредита, по которому необходимо согласие, – 1000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году) и выше.



Перед подписанием договора банковского займа или микрокредита банк или микрофинансовая организация (МФО) проверят информацию о наличии зарегистрированного брака клиента через информационную систему Минюста.

Если сумма кредита превышает установленный предел, то кредитор обязан получить согласие супруга (супруги), которое оформляется в произвольной письменной форме на бумажном носителе в отделениях банка, филиале МФО либо в электронной форме. В случае если супруг (супруга) заёмщика является клиентом кредитора, то согласие можно будет оформить через мобильное приложение кредитора, в иных случаях – через электронное правительство при условии прохождения биометрической идентификации супруга (супруги) клиента.

Мера принята в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заёмщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства", подписанного президентом 19 июня 2024 года.

Закон предусматривает обязанность кредиторов списать долг по кредитам казахстанцам, которые были незаконно оформлены в период установления добровольного отказа от получения кредита.

Кредиторы также будут обязаны приостановить начисление вознаграждения и претензионно-исковую работу на весь период проведения следственных мероприятий по мошенническим кредитам. При этом требования к клиенту должны быть прекращены на основании вступившего в законную силу решению суда, в котором будет установлен факт оформления займа мошенническим способом без участия клиента.

Увеличатся размеры стипендий

Согласно постановлению правительства, предусматривается повышение стипендий для студентов колледжей и вузов. Для студентов колледжей стипендия повысится на 50% и составит по рабочим профессиям – 43 574 тенге, для специалистов среднего звена – 41 896 тенге.

Увеличение стипендий студентов бакалавриата составит 20%, до 47 135 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 75 600 тенге.

Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 85 376 тенге, а в резидентуре – 123 122 тенге. Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%: 107 061 тенге и 240 000 тенге соответственно.

Стипендии начали планомерно повышать по поручению президента страны с 2020 года. К 2025 году планируется, что стипендия студентов вузов и колледжей будет повышена в два раза, магистрантам и докторантам – в 1,75 раза.

Не забудьте сдать декларацию по форме 250

До 15 сентября, помимо руководителей действующих ТОО и ИП, декларацию об активах и обязательствах должны подать и руководители временно приостановивших и бездействующих ИП и ТОО. В декларации предприниматели заполняют информацию о личных активах и обязательствах как физические лица, а не юридические. Если ИП открыто в 2024 году, то сдавать форму 250 в 2024 году не нужно.

Сдача декларации касается не только действующих, но и бывших супругов. Например, если в январе 2024 года предприниматель с женой развелись, то они всё равно должны сдать декларацию, так как в 2023 году были ещё в браке.

Форму 250 нужно сдать в электронном виде – через "Кабинет налогоплательщика" , портал электронного правительства, мобильное приложение e-Salyq azamat или через банковское мобильное приложение.

Если декларация не будет сдана в срок, то на первый раз вас предупредят. При повторном случае несдачи или сокрытия объектов налогообложения на вас наложат штраф. При самостоятельном устранении нарушения штрафы не налагаются.

Уроки личной безопасности

Начало учебного года в 2024/2025 году приходится на воскресенье, поэтому сесть за парты маленькие казахстанцы смогут в понедельник 2 сентября. Первая четверть продлится восемь недель, а осенние каникулы пройдут в период с 28 октября по 3 ноября.

В новом учебном году в учебную программу введены уроки личной безопасности. Основам самозащиты начнут учить во всех детсадах, школах и колледжах страны уже с 1 сентября. В Министерстве просвещения разработали курс из 130 уроков.

Цель нового урока – формирование у детей осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и защите окружающих, а также повышение готовности к действиям в ЧС.

По данным Комитета по охране прав детей при министерстве, новый урок не только даст детям необходимые знания и навыки для обеспечения их безопасности, но и поможет развить социальную ответственность и компетентность.

Занятия будут проводиться еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год. В ходе этих занятий будут предлагаться практические советы, игры, интерактивные методы обучения, демонстрации, видеоролики и другие формы практического обучения, которые помогут сделать материал доступным и понятным для детей всех возрастов.





