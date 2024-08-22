Глава Фонда социального медицинского страхования Абулхаир Скаков прокомментировал петицию с требованием изменить систему взносов и отчислений в рамках ОСМС, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Скаков напомнил, что для рассмотрения петиция должна набрать более 50 тысяч голосов.

"У нас модель социального медицинского страхования, солидарная модель. Не предусмотрена передача или уступка ОСМС. Это ключевой, базовый принцип системы. Сегодня ты перечисляешь взносы, они идут нуждающимся, но когда тебе понадобится медицинская помощь - никто же не застрахован от этого, то также тебе за счет общего объема средств будет оказана медпомощь", - так глава фонда прокомментировал предложение о возможности передавать отчисления своим близким.

Касательно следующего предложения петиции - дать возможность предпринимателям не отчислять взносы в период отсутствия доходов - глава ФСМС ответил следующее:

"Если предприниматель не имеет дохода, он имеет право приостановить свою деятельность. Если приостанавливается деятельность, приостанавливается представление декларации, соответственно, не идут налоги и ОСМС".

Авторы петиции также требуют, чтобы взносы шли только из одного источника дохода, даже если их несколько.

"Есть верхний предел, выше которого, даже если будет выше зарплата и если вы работаете в нескольких местах, не может быть отчислений. Это 17 тысяч тенге в месяц, зарплата 850 тысяч тенге. Это верхний предел", - прокомментировал Скаков.

Ранее на сайте ePetition.kz появилась петиция под названием "Требуем изменить систему ОСМС". Авторы предлагают ряд изменений, касающихся отчислений граждан на медицинскую страховку.

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