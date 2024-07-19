Костанайская область лидирует в смертности от заболеваний сердца, рассказал "НГ" директор Костанайского кардиологического центра Дмитрий ЛОБКОВ. Он поведал о проблемах кардиомедицины и областного здравоохранения в целом, а также поделился предложениями по их решению.

Первая проблема - в соседствующей с Кардиоцентром областной больнице всего один ангиограф. Ангиография - это рентгенологический контрастный метод диагностики сосудов. Основная цель ангиографии - определить патологические участки в сосудах и/или артериях, оценить возможность проведения хирургического вмешательства и его объёма.

- В областную больницу поступают пять раз в неделю экстренные больные, - говорит Лобков. - Пациента готовят на стимулятор, эта операция будет 2 часа длиться. Его положили на стол, начали резать, обезболили и тут звонит приёмный покой. К нам привозят пациента с каким-то кардиологическим диагнозом: с инфарктом, с кардиогенным шоком... И вот у этого пациента каждая минута промедления ведёт к летальному исходу. По идее, должен стоять второй ангиограф или этого пациента с разрезом надо убрать со стола и положить второго лечить. Поэтому я и говорю облздраву, что должно быть два ангиогрофа в клинике.

Лобков предлагает управлению областного здравоохранения поставить второй ангиограф в его клинику. Тогда Кардиоцентр сможет разгрузить областную больницу от пациентов. Тем более, что, по словам Дмитрия Владимировича, иной раз врачам в его клинике нечем заняться, и после обеда у них много свободного времени.

Из проблем областной больницы он также выделяет её неспособность держать на плаву свои службы:

- Костанайский городской роддом был процветающим органом до тех пор, пока его не объединили с областной больницей. Она не может нормально развивать все службы. Это большой, неповоротливый гигант. Кардиохирургия развалилась - передали нам.

Дмитрий Владимирович проповедует принцип превентивных мер, когда вместо лечения запущенной стадии болезни до неё попросту не доводят. Он считает, что деньги стоит выделять именно на такую медицину:

- Выделяются деньги, но он выделяются на госклиники, на экстренную помощь. А я объясняю всем: зачем пациента доводить до инфаркта или инсульта? Давайте мы здесь планово будем лечить.

Отдельную важность для кардиологии Лобков видит в страховке ОСМС, которая покрывает медицинские услуги и помогает казахстанцам сэкономить на дорогостоящих процедурах:

- Операция на сердце стандартная будет стоить от 80 до 100 тыс. долларов. И в Израиле с наших жителей эти деньги возьмут без проблем. Только есть ли смысл платить 100 тыс. долларов? Мы говорим о том, чтобы им создать условия: бесплатно, за счёт ОСМС прооперироваться в Костанае. Почему люди не хотят иногда ехать в Астану? Потому что задаются вопросами: "Кто за мной будет ухаживать?", "А как я в поезде поеду? У меня вся грудь разрезана".

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА





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Источник: https://www.ng.kz/userinfo.php?uid=22394



