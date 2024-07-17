Пациенту заменили аортальный клапан 9 июля. Уникальность операции в том, как хирург получил доступ к сердцу - он зашёл аккуратным разрезом справа, а не большим распилом грудины посередине, как это делают обычно.

- Этот вид операций очень щадящий, на третьи сутки пациент уже начинает ходить, - поясняет проведший операцию кардиохирург Костанайского областного кардиологического центра Абунасыр СУХАНОВ. - Классический способ стернотомия - это продольный распил грудины длиною в 25 см. Это очень травматичная операция. Пациент должен лежать месяц на спине.

- Почему вы сделали разрез справа, если многие люди думают, что сердце слева?

- В сердце есть 4 клапана. Но самый удобный доступ к сердцу справа, - ответил врач.

Боли у прооперированного жителя села Боровского Мендыкаринского района Василия БЫКОВСКОГО начались год назад. Также он жаловался врачам на одышку при малейшей нагрузке.

- 1 апреля приехал на обследование. Операцию сделали хорошо, минимум, как говорится, инвалидностей получилось, - говорит Быковский.

Как отметили в кардиоцентре, операция на сердце с межрёберным доступом покрывается страховкой ОСМС.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА