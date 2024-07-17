Малоинвазивными называют вмешательства, которые проводятся без выполнения разрезов. Оперируют через кровеносные сосуды, естественные отверстия либо маленькие проколы.

И хотя недавний случай первой в области операции на сердце не через большой распил грудины, а маленький разрез между рёбрами - это всё ещё вмешательство с разрезом, оперировавший пациента хирург назвал её малоинвазивной. Видимо, термин ещё "плавающий" и допускает в свое определение пятисантиметровые разрезы, как в этом случае.

О том, почему такие операции лучше классических, корреспонденту "НГ" рассказал директор Костанайского областного кардиологического центра Дмитрий ЛОБКОВ:

- Есть пациенты, допустим, 130 кг, есть с сахарным диабетом, и не срастается ничего. Поэтому таким людям, если разрезать грудину, она, может, и за месяц не заживёт. Вся медицина уходит от больших разрезов. Например, эндоскопия в гинекологии. Любую операцию по абдоминальной хирургии женщинам можно сделать проколами. 3 прокола, часовая операция - на следующий день человек уходит сам домой. Мы идём к этим технологиям. Чтобы максимально процесс выздоровления пациента сократить, чтобы скорее вернуть его к нормальной жизни.

Стернотомия - это классический способ получить доступ к сердцу, при котором хирург делает продольный распил грудины длиною в 25 см. Лобков также затронул проблему затруднённого передвижения после таких вмешательств:

- Почему люди не хотят иногда ехать в Астану на операцию? Они задаются вопросами: "Кто за мной будет ухаживать?", "А как я в поезде поеду? У меня вся грудь разрезана."





Кардиохирург Абунасыр СУХАНОВ, который провёл первую в области операцию на сердце с разрезом между рёбрами, обозначил:

- Этот вид операций очень щадящий, на третьи сутки пациент уже начинает ходить.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА