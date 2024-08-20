В Казахстане запущена петиция, касающаяся системы обязательного социального медицинского страхования, передает Tengrinews.kz.

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На сайте ePetition.kz появилась петиция с названием "Требуем изменить систему ОСМС". В ней говорится:

"Мы, граждане Республики Казахстан, просим Министерство здравоохранения РК внести на рассмотрение в Парламент РК изменения и дополнения в правовые акты РК, касающиеся обязательного социального медицинского страхования".

Авторы предлагают ряд изменений, касающихся отчислений граждан. Вот они:

1) У граждан должна быть возможность делать отчисления только из одного источника дохода, даже если их имеется несколько. То есть если человек работает на двух работах, то, по мнению авторов петиции, достаточно делать отчисления лишь с одной из них.

"Многие граждане не получают медицинские услуги в рамках системы ОСМС, а взносы, как мы знаем, сгорают, то есть, если гражданин не получил медицинскую услугу, условно, в определенный месяц, взнос ОСМС не возвращается и не накапливается. А поскольку они не накапливаются и не возвращаются, считаем, не должно быть двойных или множественных применений для исчислений и перечислений", - так обосновали свою позицию авторы петиции.

2) Если у индивидуального предпринимателя в каком-то месяце не было дохода, его нужно освободить от необходимости делать отчисления за этот месяц.

3) Должна быть возможность накапливать взносы по ОСМС и передавать их (или хотя бы их часть) близким родственникам.

"Учитывая общественное недовольство системой ОСМС и выявленные государственным аудитом миллиардные нарушения, считаем, что данная система требует кардинальных изменений в части улучшения жизнедеятельности граждан РК путем рассмотрения в том числе вышеуказанных вопросов", - резюмировали авторы документа.

Пока у петиции только 101 голос. Напомним, чтобы ее рассмотрели, нужно набрать не менее 50 тысяч голосов.

Необходимость реформирования системы медицинского страхования обсуждается активно в последнее время. Так, к примеру, Министерство здравоохранения предложило пересмотреть верхний предел взносов на ОСМС. По словам министра Акмарал Альназаровой, сейчас максимальная зарплата, из которой делаются отчисления, составляет 10 минимальных зарплат. Таким образом, люди, зарабатывающие 2-3 миллиона, перечисляют на ОСМС столько же, сколько перечисляет человек, получающий 850 тысяч тенге, а это, по мнению главы ведомства, несправедливо.

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