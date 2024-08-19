Сроки обучения и каникул для казахстанских школьников определило министерство просвещения. Учебный год 2024-2025 начнется 1 сентября. В этом году День знаний придется на воскресенье и переносить его не будут.

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Всего в будущем учебном году для каникул отвели 28 календарных дней. Первоклассникам традиционно предоставят дополнительные каникулы зимой.

В первой четверти на обучение отводится 8 недель. Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней с 28 октября по 3 ноября включительно.

Во второй четверти – 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней с 30 декабря 2024 года до 8 января 2025 года включительно.

В первых классах дополнительные каникулы составят 7 календарных дней с 10 по 16 февраля 2025 года включительно.

Третья четверть будет состоять из 10 учебных недель. Весенние каникулы составят 11 календарных дней с 21 по 31 марта 2025 года включительно.

Четвертая четверть продлится 8 учебных недель и учебный год завершится 25 мая 2025 года.

По словам министра просвещения РК Гани Бейсембаева, новый учебный год в организациях среднего образования начнут 3,9 млн детей, в том числе 360 тыс. первоклассников. Для приобретения необходимых товаров и школьных принадлежностей в рамках Всеобуча выделено 22,6 млрд тенге. Таким образом материальную поддержку для подготовки к школе получат 510 тыс. детей из социально уязвимых категорий.

Также с 1 сентября этого года бесплатным питанием будут охвачены 1,7 млн казахстанских школьников. В их числе учащиеся 1-4 классов, а также дети из малообеспеченных семей.

Напомним, ранее психологи рассказали, в каком возрасте, в 6 или в 7 лет, отдавать ребенка в первый класс.

Аким Костаная Марат Жундубаев в августе сообщил, что в областном центре планируют открыть школьные дворы и сделать доступными спортивные площадки в них для всего населения.