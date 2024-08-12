Городские власти планируют взять на свой баланс территорию возле школ, чтобы на их месте открыть детские площадки. Об этом сегодня, 12 августа, на аппаратном совещании сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Мы в следующем году завершаем обустройство внутридворовых территорий, а после мы хотим забрать все школьные территории на свой баланс, чтобы помочь школам обустроить все спортивные площадки, чтобы они современными были, - сказал аким. - Но с учетом того, что они будут служить не только школьникам, но и всем жителям близлежащих домов. Я думаю, так будет правильно. В следующем году мы эту программу просчитаем, откроем, выделим деньги, потихонечку будем делать. Их много. Возле каждой школы есть своя территория. В основном они или закрыты на замок, или не ухожены. Мы должны их привести в порядок. И сделать так, чтобы центром микрорайона была школьная территория. Там и скверик, и тренажеры, чтобы круглый год можно было и гулять, и заниматься спортом.

О том, что школьные спортплощадки популярны у костанайцев, но зачастую остаются под замком, "НГ" писала еще три года назад, в августе 2021-го. Тогда мы выяснили, что в мае того же года было принято постановление правительства РК № 305 «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении». И в соответствии с ним все калитки и ворота школ должны быть заперты, открывают их по расписанию во время движения учащихся и сотрудников на место и с места работы и учебы. Допускается использование территории школы (спортивных сооружений) только в учебно-воспитательном процессе.

Фото из архива "НГ"

Это постановление журналисты припомнили сегодня акиму Костаная. Мол, как же вы откроете школьные дворы, когда их закрыло само правительство.

- Сейчас территория принадлежит школам и у них есть действительно требования по антитеррору, - сказал Жундубаев. - Но ничего страшного, я думаю, не будет, если территория будет принадлежать городу, тогда это будет общегородская территория и мы сможем все работы провести в рамках действующего законодательства. Что касается антитеррористических требований, там сейчас меняются правила. Я не знаю, обносить школьные территории забором - не совсем правильно. От кого? Другой вопрос, как я понимаю, есть объекты, как детские дома, садики, которые нужно огораживать. Сейчас этот вопрос рассматривается.

Отвечая на вопрос корреспондента "НГ", аким сообщил, что пока сумма на благоустройство школьных площадок пока не посчитана.

- Если сейчас городскому отделу образования выделяют 150 млн тенге, то вы понимаете, что мы должны будем в год выделять не менее 1 млрд, чтобы за 5 лет охватить все наши школы, - отметил Жундубаев. - Потому что одним проектом этот вопрос не решишь. Я думаю, если это большая школа, то на обустройство всех площадок, асфальтирование не менее 100 млн потребуется. Но сейчас точную цифру вам никто не скажет.

Журналисты также спросили - есть ли гарантии, что школьные территории не будут застроены многоэтажками, а останутся стадионами и детскими площадками.

- Я не думаю, что есть сейчас такие люди, которые будут строить какие-то здания на территории школы, - ответил аким.

Корреспондент "НГ" привел в качестве примера школу № 8 в Костанае, где в начале 2000-х на месте школьной теплицы построили частный коттедж.

- Надо будет, мы все юридические гарантии пропишем, - сказал Жундубаев. - Если есть необходимость, мы вопрос этот поднимем и пропишем. Целевое назначение земель не может меняться просто так, должно быть постановление. Но чтобы его принять, вы знаете, сколько нужно пройти кругов. Поэтому целевое назначение остается прежним.

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