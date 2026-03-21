По данным «Казгидромета», уже в третьей декаде марта, то есть на днях, ночные температуры приблизятся к нулю, а после 25-го перейдут в плюс. Это открывает дорогу ежегодному половодью на реках и озёрах. О том, насколько специальные службы готовы к этому природному явлению, рассказали на брифинге в РСК.

Как заявил директор регионального филиала РГП «Казгидромет» Адель АХМЕТОВ, хоть снежный покров и сохраняется пока на 100% территории области, в большинстве районов за последнюю неделю наблюдали уменьшение его высоты на 1–7 см.

- Согласно синоптическому прогнозу, - уточнил Ахметов, - прохождение пиков весеннего половодья на реках бассейна Тобола и Торгая прогнозируется в третьей декаде марта – в начале апреля, а на реке Убаган - в начале второй декады апреля. В случае резких изменений гидрометеорологических условий или при возникновении угрозы опасных явлений, будут оперативно выпускаться штормовые предупреждения.

- Возведены и укреплены, - говорит руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Гульжанат КЕРИБАЕВА, - 32 защитных вала протяженностью 54 км, проведено 1,8 км берегоукрепление реки Тобол, на дорогах очищено 2042 водопропускных сооружения и 78 км ливневой канализации, установлено 38 водопропускных труб на 13 участках дорог. Проведено дноуглубление рек Кундузды и Убаган в Карасуском районе протяженностью 16 км. В Джангельдинском районе дополнительно проведены берегоукрепительные работы в селе Сага. Рассматривается вопрос о выделении средств на возведение защитного вала вокруг жилых домов, расположенных в восточной части села Байтурсынова Джангельдинского района.

- Ожидаемый объём стока рек Тобол и Аят в Верхнетобольское и Каратомарское водохранилища, - зачитал руководитель Тобол-Торгайской бассейнорвой водной инспекции Алмат АБЖАНОВ, - составляет 424,0 млн. м³ при норме 413,0 млн. м³. Это объем с учётом прогнозируемого притока с территории Российской Федерации. Сторонами ежедневно осуществляется обмен информацией о складывающейся гидрологической обстановке на сопредельных территорий.

Учитывая прогнозные данные РГП «Казгидромет», добавил Абжанов, свободная ёмкость двух основных водохранилищ позволяет аккумулировать и производить сбросные расходы в безопасном режиме.

- Для недопущения перелива талых вод через автодороги местного значения, - пояснил и.о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Адильхан АХМЕРОВ, - в прошлом году проведено переустройство и ремонт 131 водопроводных труб. В целом для ликвидации чрезвычайных ситуаций на автодорогах местного значения приведены в готовность 526 единиц специализированной дорожной техники (областного значения 131 ед. техники, районного значения 395 ед. техники). К паводковому периоду заготовлено порядка 6 тыс. тонн инертных материалов и 50 000 штук мешкотары для создания искусственных дамб вдоль автодорог с целью укрепления обочин и предотвращения размыва земляного полотна на участках, подверженных переливам.

Для беспрепятственного прохождения талых вод, добавил Ахмеров, с 14 марта на всех участках автодорог общего пользования были начаты работы по очистке искусственных сооружений от снега, льда и мусора на 20 марта расчищено 1 500 водопропускных труб.