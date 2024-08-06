Министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на вопрос о переносе празднования Дня знаний с воскресенья на понедельник, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам министра, несмотря на то, что 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье, переноса школьных линеек на понедельник не будет.

"Как известно, 1 сентября это традиционно знаковый день. Поэтому в этому году 1 сентября будет проведена линейка, посвященная Дню знаний", - рассказал чиновник во время брифинга в правительстве.

В кулуарах правительства журналисты поинтересовались у чиновника, могут ли 1 сентября сделать выходным днем, чтобы, несмотря на то, на какой день он выпадает, родители могли проводить своих детей в школу.

"Я вас услышал, мы попробуем сделать такое предложение, если вы мне обоснуете, я тоже подключусь. Я думаю, это хорошая идея, в принципе: сделать красным днем календаря. Это интересное предложение. Если общество поддержит, конечно, я буду всегда "за", - ответил Гани Бейсембаев.