С 2019 года в Казахстане вступили в силу поправки в закон "Об образовании", согласно которым дети, достигшие шести лет, должны пойти в школу. Причем образовательные учреждения могут принимать в первый класс детей и с пяти лет, если им до конца декабря исполнится шесть. Теперь каждый год весной среди родителей шестилеток начинается дискуссия, которая делит заботливых мам на два лагеря и достигает своего апогея к августу. Суть всех обсуждений сводится к тому, в каком возрасте лучше отдавать ребенка в первый класс: в шесть или в семь лет? Tengri Life задал вопросы учителям и психологам.

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По мнению учителя начальных классов с почти сорокалетним стажем Людмилы Кургумбаевой, работать с детьми, которые пришли в школу в шесть лет, намного легче и интереснее.

"Раньше брали в школу с семи лет, но после изменения закона ко мне в класс стали приводить и пятилетних деток, то есть пять с половиной лет и чуть постарше. С высоты своего стажа я сделала вывод, что дети, которым исполняется шесть лет, более усидчивые и покладистые, чем семилетние", - считает учитель.

Сейчас, как говорит Людмила Кургумбаева, почти все дети посещают детские сады, где они получают определенную базу знаний и навыков. Поэтому проблем с ними нет.

"Лично я стараюсь брать шестилеток. Родители, конечно, переживают, говорят: "Он у нас ничего еще не знает, не умеет ни читать, ни писать. Как он будет учиться? Это же нервотрепка". Я всегда успокаиваю: "Не переживайте, у нас впереди целый год, а за год мы всему научимся". И дети, когда мы заканчиваем первый класс, умеют и читать, и писать", - отмечает педагог.

У детей в возрасте шести лет более восприимчивая память, утверждает Кургумбаева. Они обладают интересным словарным запасом и стремятся поделиться всем, что знают, в отличие от семилеток.

"Детки постарше более осознанно подходят ко многим вопросам, их тяжелее растормошить. Казалось бы, всего год разницы, но она заметна. Конечно, многие психологи не рекомендуют отправлять детей в школу с шести лет, считая, что они не готовы психологически, и требуют подготовки. Да, есть дети, которые, действительно, не готовы к школе: они капризничают, плачут, и им может потребоваться несколько месяцев, чтобы адаптироваться. Однако таких детей меньшинство", - добавила Людмила Кургумбаева.

Детский психолог и руководитель дошкольного учреждения Айнур Дуйсен, напротив, считает, что идеальный возраст для начала школьного обучения - семь лет. Из ее практики именно к этому возрасту у ребенка формируются социальные, эмоциональные и интеллектуальные аспекты, необходимые для "школьной зрелости".

"Если родители сомневаются, отдавать ли ребенка в школу, важно обратить внимание на эти три аспекта. Я не отговариваю родителей отдавать детей в школу в шесть лет, здесь все индивидуально. Однако международные исследования подтверждают, что психологический фон ребенка, его мышление и область мозга, отвечающая за правописание, полностью формируются к семи годам", - подчеркнула Айнур Дуйсен.

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Она перечислила аспекты школьной зрелости.

Интеллектуальная зрелость включает развитие мышления, речи, внимания, памяти и мелкой моторики. Ребенок должен уметь концентрироваться более 10-15 минут, писать, считать, читать, а также понимать и запоминать инструкции. Важно обратить внимание на четкость произношения и словарный запас , соответствующий возрасту.

, соответствующий возрасту. Эмоциональная зрелость предполагает уменьшение импульсивных реакций и способность выполнять длительные задания. Ребенок должен уметь справляться с негативными эмоциями, например, с проигрышем в игре.

и способность выполнять длительные задания. Ребенок должен уметь справляться с негативными эмоциями, например, с проигрышем в игре. Социальная зрелость включает навыки общения со взрослыми и сверстниками, мотивацию к обучению. Ребенок должен понимать разницу между педагогами и близкими взрослыми, соблюдать дистанцию, уважать правила и роль ученика. Опыт посещения дошкольных учреждений облегчает процесс привыкания к школе.

Детский психолог также поделилась своим опытом: ее ребенок пошел в школу в шесть лет.

"Моя дочь в шесть лет уже умела читать и писать, ей стало скучно в детском саду, и я думала, что адаптация пройдет гладко. Но из-за привычки приходить в детский сад к девяти утра и позже она оказалась совершенно не готовой стоять на пороге школы в 7:45 утра. Начались капризы и сопротивление. Кстати, многие родители первоклашек сталкиваются с трудностями из-за раннего начала занятий", - поделилась Дуйсен.