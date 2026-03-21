У меня с этой капустой - нейтралитет. Признаю, что ее милые кочанчики симпатично выглядят, например, в качестве гарнира. Но ее вкус для меня остается весьма непритязательным. Mariya написала, за счет чего его можно сделать более интересным. И рецепт опробовала.

Из брюссельской с яблоками получается вкусный гарнир к мясу

В крупных овощных магазинах брюссельская все еще встречается в свежем виде, но можно воспользоваться и замороженной. И ту и другую надо бланшировать в подсоленной воде 3 минуты. Откинуть на сито. Когда немного остынет, снять верхние кроющие листья, они не очень аппетитно выглядят. Потом порезать кочанчики на половинки и оставить в сите, чтобы с них полностью стекла вода.

Нарезать лук. В оригинальном рецепте - порей колечками, но вполне подойдет и обычный репчатый, нарезанный тонкими полукольцами. Еще нужно яблоко, лучше кисло-сладкое. Его нарезать кубиками. Не мелкими, но так, чтобы потом на вилку можно было взять одновременно брюссельскую и яблоко.

- Потом на смеси сливочного и оливкового масла надо поджарить половинки кочанчиков капусты, положив их срезом вниз, прямо до золотистого цвета довести. Это не очень хлопотно на самом деле. Рецепт рассчитан на 2-3 порции, так что брюссельской не так уж много, - написала Mariya. - когда на половинках появится корочка, добавить лук и жарить 2 минуты, потом - яблоки и еще 2-3 минуты. Их кусочки должны стать мягкими, но форму все-таки держать.

Сковородку можно сдвинуть с огня и приготовить заправку. Бальзамический уксус смешать с медом, солью и перцем. Полить ею содержимое сковороды и прогреть все вместе 30-40 секунд. Готово. Хорошо посыпать лимонной цедрой и зеленью петрушки. А можно еще добавить поверху крошку из обжаренных грецких орехов или фундука, или арахиса.

- Чуда какого-то с брюссельской не ждите. Капуста и есть капуста, но с яблоком и заливкой она прямо очень хорошо идет, - оценила Mariya. - Для разнообразия советую приготовить. А в пост это вообще может быть самостоятельным блюдом, само собой, без сливочного масла.

