В отделе ЖКХ уведомили, что во время дорожных работ на кольце в районе СХИ с 11 по 15 июня включительно, помимо трех ранее указанных маршрутов (№№ 25, 108 и 113 "А"), схему движения изменит еще один городской автобус.

Будьте внимательны: автобус № 27 будет ездить по разным улицам в зависимости от направления движения.

Напомним, с 12 по 22 июня во время работ на ул. Баймагамбетова от кольца на пр. Абая до ул. Баумана шесть других маршрутных автобусов (№№ 19, 21, 38, 103, 114, 116) также будут объезжать ремонтируемый участок.