Еще один автобус изменит схему движения из-за ремонта на пр. Абая в Костанае
12 июня 2024, 14:13 | ЖКХ
В отделе ЖКХ уведомили, что во время дорожных работ на кольце в районе СХИ с 11 по 15 июня включительно, помимо трех ранее указанных маршрутов (№№ 25, 108 и 113 "А"), схему движения изменит еще один городской автобус.
Будьте внимательны: автобус № 27 будет ездить по разным улицам в зависимости от направления движения.
Напомним, с 12 по 22 июня во время работ на ул. Баймагамбетова от кольца на пр. Абая до ул. Баумана шесть других маршрутных автобусов (№№ 19, 21, 38, 103, 114, 116) также будут объезжать ремонтируемый участок.
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