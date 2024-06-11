Три автобуса изменят маршруты движения из-за ремонта дороги в Костанае
11 июня 2024, 14:21 | ЖКХ
Ремонтные работы пройдут на кольце в районе СХИ, где пересекаются проспект Абая, улицы Воинов-Интернационалистов и Баймагамбетова. Срок работ, заявленный отделом ЖКХ акимата Костаная, с 11 по 15 июня включительно, сообщается в Instagram-аккаунте ведомства.
В связи с работами автобусы маршрутов №№ 25, 108 и 113 "А" временно изменят схемы своего движения.
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