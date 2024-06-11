Речь идёт о маршрутах №№ 19, 21, 38, 103, 114, 116. Они в течение 11 дней будут ездить по другим схемам движения из-за ремонта на ул. Баймагамбетова, сообщает отдел ЖКХ.

Ремонтные работы пройдут в границах улицы Баймагамбетова от кольца на пр. Абая до ул. Баумана с 12 по 22 июня включительно.