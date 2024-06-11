Ещё шесть автобусов с завтрашнего дня изменят движение из-за ремонта дорог
11 июня 2024, 18:31 | ЖКХ
Речь идёт о маршрутах №№ 19, 21, 38, 103, 114, 116. Они в течение 11 дней будут ездить по другим схемам движения из-за ремонта на ул. Баймагамбетова, сообщает отдел ЖКХ.
Ремонтные работы пройдут в границах улицы Баймагамбетова от кольца на пр. Абая до ул. Баумана с 12 по 22 июня включительно.
Последние новости
11.06.24 17:15 «Проезжаю лишние 60-70 км!» - Во время паводка разрушились два моста в Костанайской области. Когда их восстановят?
11.06.24 15:47 Стартовали решающие матчи за медали чемпионата Казахстана по футзалу. Как сыграл "Аят"?
11.06.24 15:06 Даже санкционированные пляжи не готовы к началу купального сезона. В том числе горпляж в Костанае
11.06.24 13:44 На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.