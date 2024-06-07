Заседание очередной сессии Костанайского областного маслихата прошло сегодня, 7 июня, в здании областного акимата. Чиновники рассказывали про исполнение бюджета области в прошлом году и отвечали на вопросы депутатов.

Выступая с докладом руководитель аппарата акима Костанайской области Мурат САНДЫБАЕВ отметил, что в целом управлениями облакимата не освоен 1 млрд 38 млн 600 тысяч тенге. Наибольшая сумма сложилась по управлению строительства - 731 млн 200 тыс. тенге.

- Сказалось отсутствие актов выполненных работ по строительству средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в микрорайоне Кунай, - пояснил он. - Кроме того, неосвоение бюджета допущено управлениями образования, природных ресурсов и пассажирского транспорта.

Выступая с докладом председатель ревизионной комиссии по Костанайской области Дмитрий КОСТЮКОВ также подчеркнул, что неосвоение и неисполнение областного бюджета в сравнении с показателем 2022 года увеличилось в 5 раз.

- Наибольшая дебиторская задолженность за прошлый год сложилась у управлений строительства (11 млрд 3 млн тенге), образования (639 млн тенге), а также физкультуры и спорта (139 млн тенге), - отметил он.

- В вашем отчете было указано, что в связи с отсутствием финансирования в размере 14 млн 600 тыс. тенге был не выполнен капремонт нескольких пожарных депо и спасательных станций в области. Какие меры приняты в этом году по завершению перенесенных работ в данном направлении? Какие индикаторы запланированы по исполнению вышеуказанных показателей? Вы указываете большие суммы возмещения в бюджет которые вы выявили при проверке, они возмещаются за счет виновных лиц или за счет переноса с одной статьи бюджета в другую? - спросили у спикера депутаты.

- Задолженность остается, но из-за того, что где-то идут судебные разбирательства, работают судебные исполнители и т. д. - ответил Костюков. - Отдельными объектами аудита предпринимаются меры по возмещению средств с виновных лиц через суд, но чаще средства просто предусматриваются в бюджете и просто потом перечисляются в него, что на наш взгляд неправильно.

Сотрудник ДЧС Костанайской области, который присутствовал на заседании комиссии, пояснил, что в связи с отсутствием финансирования работы по капремонту указанных депутатами объектов до сих пор не начаты и не проведены. Он обратился к присутствующим чиновникам и попросил помочь ДЧС с решением этого вопроса.

Председатель облмаслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ отметил, что депутатам и чиновникам нужно обратить на это внимание и прокомментировал:

- У нас нет норм... В Костанае всего 3 пожарные части, а по нормам должно быть 8 частей! Как так получилось?! Или мы беспечные и не боимся ЧС и пожаров? Или с чем это связано?, - возмутился Ещанов и обратился к сотруднику ДЧС. - Обратите на это внимание.

Больше вопросов и замечаний по докладам спикеров депутаты не высказывали и проголосовали единогласно.

Сриншоты из онлайн-трансляции заседания комиссии

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