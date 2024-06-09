Написала в «НГ» об этом коллега доктора, которая к тому же считает себя его ученицей, - Купей МАЛЬЧУБАЕВА. Она - сама заслуженный врач РК, отличник здравоохранения СССР - всегда по-особенному воспринимает отношение общества к докторам. В преддверии Дня медицинского работника напоминает о человеке, который десятки лет работал так, что стал для жителей области символом всего лучшего в профессии врача.

Нариман Исмагулов 13 лет был главным хирургом области

- В следующем году исполнится сто лет со дня рождения Наримана Газизовича Исмагулова, которого я отношу к героям, жившим среди нас, - пишет Мальчубаева, - он Герой Социалистического Труда с 1969 года. Единственный на весь обширный северный регион республики врач, получивший наивысшее государственное отличие за трудовую доблесть в Советском Союзе.

Был один, единственным и остался, ведь звание это после распада СССР упразднили. Но заслуги не отменишь. Нариман Газизович являлся кавалером двух орденов Ленина, заслуженным врачом страны, депутатом Верховного совета СССР. А по нашему ведомству - хирургом высшей квалификационной категории. В течение 13 лет работал главным хирургом области.

С коллективом областной больницы

Родился Нариман Газизович 12 апреля 1925 года в Семипалатинске в семье литературного переводчика и журналиста Газиза Манаповича и Хакимы Шагеевны Исмагуловых, врача первого выпуска Алма-Атинского медицинского института. Отец работал заместителем редактора газеты «Социалистiк Қазақстан», трудился с выдающимися людьми того времени - Сакеном Сейфуллиным, нашим земляком Беимбетом Майлиным, Мухтаром Ауэзовым и другими общественными деятелями

Газиз Исмагулов был расстрелян в 1938 году как враг народа. В 1957 году реабилитирован со стандартной формулировкой «за отсутствием состава преступления». Он стал жертвой произвола, как многие прогрессивные личности того времени. Его супруга Хакима Шагеевна провела в заключении 10 лет как жена врага народа. Двое малолетних сыновей остались фактически беспризорниками, лишенными жилья и других прав. Даже родственники - по законам того времени - не могли приютить у себя детей из-за страха за свою жизнь.

Мальчишки скитались, но не пропали, выстояли. В смутное время благодаря своей целеустремленности и тяге к знаниям 14-летний Нариман сумел поступить на рабфак Алма-Атинского медицинского института, где впоследствии продолжил обучение на лечебном факультете, специализируясь на хирургии. Его учеба в вузе пришлась на годы войны. Не имея семьи, поддержки, денег, юноша постоянно подрабатывал на городской станции скорой помощи.

Двадцатилетним Нариман получил диплом. И в 1945 году прибыл по направлению на работу в поселок Тургай нашей области. Тогда в райцентре было всего два врача. Перед молодым доктором открылось бескрайнее поле деятельности. Он оказывал медицинскую помощь по всем направлениям, а не только хирургическую. На практике повышал свой профессионализм.

Годы работы в Тургае сделали Наримана Газизовича настоящим народным врачом, население очень любило и уважало своего доктора-спасителя. В те годы он создал семью с Клавдией Васильевной Осиповой, тоже медицинским работником. В семье родилось трое детей.

Профессиональные способности молодого специалиста были замечены. В 1951 году он был переведен на работу в Костанайскую областную больницу. Мне посчастливилось жить по соседству с этими людьми. Семья Наримана Газизовича жила на улице им. И. Алтынсарина, напротив спортзала «Енбек», в доме барачного типа. Мы, дети, знали, что там живет врач, особо уважаемый человек в послевоенное время, и относились к нему с любопытством и трепетом. Я, конечно, не предполагала, что судьба сведет нас с ним по работе.

В хирургическом отделении Нариман Газизович проработал 41 год, из них 13 лет был главным хирургом области. До 60 лет уверенно держал в руках скальпель. Такое профессиональное долголетие не каждому дано.

Философия жизни такова, что во все времена рождаются люди, которые ведут за собой других. Они не боги, но жизнь их достойна подражания. Таким был Нариман Газизович - специалист высокой квалификации, отличный диагност, имеющий от природы внутреннее чутье, милосердие. Он очень много сделал для больных, коллег, медицины в целом. Он делал для своего пациента все возможное и невозможное, спасал, боролся за человека до последнего, несмотря на диагноз любой сложности. Такая отдача должна быть аксиомой для всех врачей во все времена.

В составе больницы до 1988 года были и педиатрические койки. Мне повезло 7 лет работать рядом с Нариманом Газизовичем. У нас практиковались совместные осмотры детей для исключения хирургической патологии. И каждый такой осмотр становился для нас, педиатров, уроком расширения наших знаний, в том числе по деонтологии. Это свод этических норм поведения врача при общении с больными, их родственниками. Мы всегда чувствовали его профессиональную поддержку. Существует множество трагичных исходов болезней, но поверьте, в них редко присутствует та доля врачебной вины, которую на медицину традиционно возлагают. И здесь важно умение врача объяснить родным пациента причину болезни и ее исхода. Нариман Газизович всегда с большим терпением и тактом разговаривал с родственниками. И нас этому учил. Мне лично это очень помогало при работе в детской больнице Костаная. Ведь потеря ребенка - очень тяжелая травма для родителей и только сострадание может помочь этим людям.

Есть и еще один непростой момент, который трудно понять тем, кто берется судить нас. Судьбы больных не проходят бесследно для врача, и каждый трудный случай важен для будущего медицины. Здесь «истина дороже».

Коллектив областной больницы часто приглашал к себе Наримана Газизовича как старшего коллегу и наставника

Помню, как в областной больнице проходили утренние врачебные конференции, где, конечно, лидировали хирурги. Разбор каждого заболевания проходил объективно, квалифицированно, но иногда бурно, запальчиво. Так приходили к истине. Нариману Газизовичу приходилось выступать в роли арбитра конференций. Древний принцип медицины «Не навреди» он почитал превыше всего. Больные для него не делились по национальностям, рангу, должностям, возрасту.

Все сложные ситуации разрешались с его участием на общих обходах, консилиумах. Огромная ответственность лежала на этом человеке. Он много летал по линии санитарной авиации во все районы области.

В те времена не было сложной диагностической аппаратуры, первый аппарат УЗИ появился в области в 1988 году, поэтому все строилось на объективных данных осмотра. Я руки Наримана Газизовича помню до сих пор, чуткие, умные руки отличного диагноста. Пациенты говорили, что когда он пальпировал живот, мягче рук, чем у этого доктора, не было.

Он был величина, авторитет, при этом в самых горячих спорах своих коллег никогда не повышал голоса, всех утихомиривал.

Нариман Газизович бережно относился к тем, кто работал рядом с ним — среднему и младшему медперсоналу, зная, как важна их роль в нашей работе. Он воспитал целое поколение врачей, которые и по сей день высоко ставят престиж своего дела.

Больница, где много лет работал Нариман Газизович, и сегодня - флагман здравоохранения области, имеет хорошую материально-техническую базу, здесь проводят уникальные диагностические исследования, выполняют сложные операции, работают высококвалифицированные врачи.

В 2012 году на одном из зданий областной больницы появилась мемориальная доска памяти Наримана Исмагулова / Фото Георгия ГОВОРОВА

Хочу отметить, что Нариман Газизович всегда переживал за людей своей профессии. Героический труд медработников, например, во времена недавней пандемии ковида, уверена, был бы высоко оценен нашим учителем. А вот государство все-таки недооценило усилия медработников в этот сложный период, ведь работали на износ, сутками, в тяжелейших условиях, забывая о своих родных.

Нариман Газизович при всей своей загрузке оставался прекрасным семьянином. Хакима Шагеевна после пережитого воссоединилась с детьми и прожила в семье сына до глубокой старости. Она пользовалась большим уважением и была непререкаемым авторитетом клана Исмагуловых.

Доброжелательность, высокая культура общения, тяга к знаниям всегда были главными критериями для этой семьи. Говорю не с чужих слов. Мы общались, на отдыхе вместе бывали. Помню, что и в возрасте 70 лет, уже будучи на заслуженном отдыхе, Нариман Газизович оставался душой нашей компании - в хорошей физической форме, активный, простой в общении.

С супругой Клавдией Васильевной они воспитали троих детей, которыми очень гордились. Сын Юрий стал врачом-травматологом, Александр - пилотом гражданской авиавции, Людмила - филологом. Достойные дети достойных родителей.

Подводя итог написанному, хочу сказать, что в области многим учреждениям культуры, школам, улицам даны имена известных земляков. Но нет ни одной больницы, которая носила бы имя достойного представителя нашей профессии. Уверена, что пришло время отдать долг памяти Нариману Газизовичу Исмагулову, которого не стало в 2010 году. Его имя должно быть увековечено.

Надеюсь, что руководство региона, население области, медицинская общественность поддержат инициативу присвоить областной многопрофильной больнице имя Наримана Исмагулова, в которой он проработал с 1951-го по 1992 год. Благодарные пациенты, коллеги не могут не помнить глубины достоинства, порядочности, профессионализма и человечности этого Врача с большой буквы.

Фото предоставлены автором