Новые правила дорожного движения начали действовать в Казахстане с 6 мая. Как пояснил на брифинге заместитель начальника МПС УП Костаная Алмат КАРЫМСАКОВ, теперь пересечение одиночной сплошной - административное правонарушением, за которое лишают прав на полгода в соответствии со ст. 596 КоАП РК.

- Выезд на дорогу с двусторонним движением, имеющую две полосы, разделенную дорожной разметкой 1.1. («одинарной» сплошной) и(или) обозначенную знаком 3.20. («Обгон запрещен»), будет квалифицироваться как выезд на полосу встречного движения, - сообщил он. - То есть, не обязательно должна быть разметка - если установлен знак, что обгон на данном участке дороги запрещен, и водитель будет обгонять другое транспортное средство (ТС), это будет считаться выездом на встречную полосу.

Ранее водитель, выезжая из двора, определял ситуацию по наличию дорожных знаков. Теперь, независимо от дорожных знаков, водитель при выезде уступает дорогу транспортному средству на проезжей части, куда он выезжает. Это упростит оформление ДТП и позволит сэкономить средства на установку дорожных знаков.

Участники ДТП теперь могут оформить его без привлечения сотрудников полиции через единое мобильное приложение "Европротокол" на базе ЕСБД, которое можно установить через Google Play или AppStore.

- Для оформления ДТП таким способом необходимо, чтобы в нем: участвовало не более двух ТС, не должно быть жертв, не вызывались сотрудники полиции, между участниками ДТП не было разногласий по виновности и не пострадало имущество третьих лиц, - пояснил спикер. - Предельная сумма выплаты - 100 МРП (сейчас 369 200 тенге - «НГ»). Далее пошагово оформляете ДТП в приложении. «Европротокол» работает уже с января этого года.

По новым ПДД «поворот осуществляется таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей дорог ТС не оказалось на стороне встречного движения - по полосе, соответствующей занимаемой при осуществлении маневра».

- Например, если на перекрестке будет установлен знак, что осуществлять поворот направо можно с двух полос, соответственно, с крайней правой полосы водитель поворачивает на крайнюю правую полосу, а со второй так же на вторую, - отметил он. - Это позволит водителям быстрее разъезжаться на перекрестках и избежать аварийных ситуаций.

Еще одно нововведение - снижение скоростного режима для автобусов в населенных пунктах до 50 км/ч, что уже применяется в Германии, Дании, Испании, Италии и других странах.

- Это позволит снизить вероятность летального исхода при ДТП на 25%, повышает шансы на выживание, - отметил Карымсаков. - Надеемся, что данная мера позволит снизить количество пострадавших и погибших в ДТП с участием автобусов.

При повороте налево на перекрестках разъезд транспортных средств встречного направления теперь осуществляется правыми сторонами, за исключением случаев проезда перекрестков с особыми геометрическими параметрами, не позволяющими осуществить такой маневр.

То есть, если раньше водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, проезжал его независимо от сигналов светофора на выезде с перекрестка, то по новым правилам водитель, проехавший стоп-линию (знак 5.33) при разрешающем сигнале светофора, проезжает перекресток независимо от сигналов светофора на выезде с перекрестка.





- Зона действия светофора и знаков увеличилась - если раньше водитель только доехал до пересечения проезжих частей дорог и надо было уезжать, то теперь перекресток нужно покинуть, когда только проехал стоп-линию, - пояснил Карымсаков.



В ПДД расширился перечень лиц с инвалидностью. Ранее приоритет на знаки 3.2 «Движение запрещено», 3.3 «Движение механических ТС запрещено», 3.28 «Стоянка запрещена» - 3.30 «Стоянка запрещена по четным дням месяца» давали на ТС, управляемые лицами с инвалидностью 1-й и 2-й групп. Сейчас такая возможность есть также для водителей с инвалидностью 3-й группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата или перевозящих лиц с такими группами инвалидности.

- Теперь водители с этими группами инвалидности могут не подчиняться требованиям указанных дорожных знаков, и административная ответственность за это на них не будет распространяться, - пояснил спикер.

Как сообщил старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Серикпай КАДИРБАЕВ, скоро в Костанае появится зеленый «+»-образный сигнал светофора согласно изменениям в ПДД.

- Он информирует о том, что для ТС встречного направления включен запрещающий красный сигнал светофора, - пояснил он. - Выключенный зеленый «+»-образный сигнал информирует о том, что для ТС встречного направления включен разрешающий зеленый сигнал светофора.

Такой сигнал будет применяться на светофорах совместно с основным. Устанавливать его будут только там, где есть трехфазовое регулирование. Например, перекрестки ул. Каирбекова-Кубеева, Каирбекова-Киевская, Абая-Тауелсиздик, Абая-Гоголя.

- Мы направили предложение о введении этого сигнала в акимат города, при выделении финансовых средств в текущем году он будет установлен, - отметил Кадирбаев.

Кроме того, будут установлены новые дорожные знаки: 3.9.1 «Движение на электросамокатах запрещено», 7.26 «Вид ТС (электросамокатов)» и 7.27 «Кроме вида ТС (электросамокатов)».

- Если не обозначена стоп-линия на перекрестках, как поступать водителям? - спросил корреспондент «НГ».

- В таком случае всегда установлена табличка STOP перед перекрестком. И в ПДД есть конкретные комментарии, что такое перекресток. Можете прочитать. И водитель понимая, что это такое, должен понимать, выехал он на перекресток или нет на запрещающий/разрещающий сигнал светофора, - ответил Карымсаков.

- Будет ли как-то отрегулировано время смены цветов на светофоре в связи с этим? - спросили журналисты.

- Этот промежуток установлен международными стандартами. И водитель, заезжая на перекресток на разрешающий сигнал светофора, в любом случае будет успевать. Никаких дополнительных ориентиров не будет. Мы даем чуть больше возможностей, чтобы заехать и выехать с перекрестка. Чтобы немного разгрузить поток транспортных средств.

- А если автомобиль поворачивает на перекрестке направо и идет не пунктирное разделение, а сразу одна сплошная полоса, и при повороте направо за перекрестком уже припаркованы автомобили? Водителю некуда повернуть в свою полосу, а слева у него остается сплошная. Как ему поступить в таком случае, не нарушая ПДД?

- Мы будем обследовать дороги и в таких местах запрещать остановку и стоянку ТС. Поставим дополнительные знаки и думаю, что таких ситуаций не будет возникать на дорогах. Если все же они возникнут, то, соблюдая безопасность, можно будет объехать стоящие ТС. И в таком случае не будет состава административного правонарушения. Но в каждой отдельной ситуации инспектор будет разбираться на месте - была ли необходимость выезжать на встречную полосу или нет.

- За пересечение одиночной полосы водитель теперь будет лишаться прав на полгода. Читатели «НГ» спрашивали, есть ли какие-то исключения из этого правила. Ведь ситуация на дороге бывает разная: нужно объехать препятствие, яму, сломался другой автомобиль...

- Если на дороге будут установлены знаки «Объезд справа/слева», то это считается исключением. То есть, если это препятствие, например, опора моста, то там будут установлены такие знаки. А если препятствие возникло непосредственно при движении ТС, прямо перед водителем, то вего также можно объехать. Делать это всегда необходимо с правой стороны, если есть такая возможность. Если нет, то такой маневр не будет нарушением ПДД. В любом случае каждый инспектор будет определять, было нарушение или нет, исходя индивидуально из той или иной ситуации.

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Фото Андрея СКИБЫ и скриншоты из презентации