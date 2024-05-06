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Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане

6 мая 2024, 14:03 |  Государство

В Казахстане с шестого мая начали действовать новые правила дорожного движения. В частности, теперь пересечение одиночной сплошной является административным правонарушением, за это временно лишают прав. Что еще нового будет в обновлённых ПДД, сообщает informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Водители теперь должны будут следовать следующим правилам:

  • Пересечение одиночной сплошной является административным правонарушением, за это лишают прав на полгода в соответствии со статьёй 596 КоАП.
  • При выезде с второстепенной дороги водитель должен пропускать другие машины и пешеходов, которые следуют по ней. При съезде с дороги – участников дорожного движения, путь которых пересекает.
  • Поворотные манёвры можно осуществлять только по своей полосе.
  • Разворачиваться на перекрёстках можно по малому, и по большому радиусу.
  • По выделенным полосам можно ездить не только общественному транспорту, но и другим автобусам массой более пяти тонн и имеющим восемь пассажирских мест.