Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
6 мая 2024, 14:03 | Государство
В Казахстане с шестого мая начали действовать новые правила дорожного движения. В частности, теперь пересечение одиночной сплошной является административным правонарушением, за это временно лишают прав. Что еще нового будет в обновлённых ПДД, сообщает informburo.kz.
Фото из архива "НГ"
Водители теперь должны будут следовать следующим правилам:
- Пересечение одиночной сплошной является административным правонарушением, за это лишают прав на полгода в соответствии со статьёй 596 КоАП.
- При выезде с второстепенной дороги водитель должен пропускать другие машины и пешеходов, которые следуют по ней. При съезде с дороги – участников дорожного движения, путь которых пересекает.
- Поворотные манёвры можно осуществлять только по своей полосе.
- Разворачиваться на перекрёстках можно по малому, и по большому радиусу.
- По выделенным полосам можно ездить не только общественному транспорту, но и другим автобусам массой более пяти тонн и имеющим восемь пассажирских мест.
Последние новости
05.05.24 19:47 «Тобол» продолжил беспроигрышную серию и возглавил турнирную таблицу чемпионата Казахстана по футболу
05.05.24 16:05 Когда ремонт для больницы хуже паводка. «Областная детская», - произносишь эти два слова и все понимают, что ничего не понимают
05.05.24 14:27 Черный вопрос города Рудного. Пыль с металлическими свойствами со склада ССГПО продолжает оседать во дворах
05.05.24 12:38 Проект «Ищу дом». Три спокойных старичка
05.05.24 10:51 «Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
05.05.24 09:20 Николай ВОРОНИН: Неожиданный поворот
04.05.24 18:32 Быстрый гол принес «Тоболу» лидерство в КПЛ
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.