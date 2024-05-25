25 мая 2024, 14:32

Все из нас посещают супермаркеты. Супермаркет новомодное название советского универсама. Да бог с ними. Новые времена – новые названия.



Меня постоянно терзают мутные сомнения по поводу цены. Дело в том, что в некоторых больших магазах есть бонусные, дисконтные, скидочные (не знаю как правильно) карты. Чисто для «своих». Надо только её завести или приобрести. И тогда вы становитесь «своим» в этом магазе.



Так вот по поводу сомнений. В магазах «для своих» есть две цены – одна для тех у кого есть эта карта (для «своих»), и другая для чужих (у кого нет этой карты). Меня это всегда напрягает. Я не хочу где-то светить свои данные и потому прохожу мимо этих подарков в виде скидочных карт. Но поэтому вынужден платить больше.



Бог с ними, с дарами торговых данайцев. Иду в другой большой магаз, где нет этих скидочных карт. И, что вы думаете, алкоголь, который я обычно беру, здесь стоит столько же, сколько и в другом магазе, но со скидкой. А без скидки, там оно стоит на 200-300 дороже. Интересное кино. Получается хитрый маркетинговый ход.



И тут я задаюсь себе вопросом. А не нарушаются ли мои права как потребителя и гражданина. Ведь согласно конституции, мы все равны. Получается одни посетители магаза, оплачивают скидку другим посетителям магаза (у которых есть скидочная карта), ну и еще там немного в сверхприбыль идет. Интересно, они там не путаются с этой бухгалтерией. Не бухгалтер, но интересно, как за один и тот же товар, идут разные оплаты…



Не могу сказать по всем товарам – это надо долго ошиваться в магазах и делать анализ. Так то я человек ленивый и потом беру одну и ту же линейку товаров – консервативное воспитание – ничего не поделаешь.



Также не хочется называть супермагазы, с интересными маркетинговыми ходами, когда на кассе (если внимателен – что бывает не всегда), узнаешь новую цену в отличие от прилавка. Лучший и единственный ответ – поменять не успели… Так я чуть не «попал» с кремом для бритья – разница была где-то 50%. Либо стоит одна цена, а лежит другой товар, что тоже не наказуемо…



По поводу разницы цен и скидок. Как мне кажется торговые сети, товар закупают оптово, это мелкие магазы берут штучно. Поэтому разницы особой среди крупных магазов по цене не должно быть. По сигаретам это так. Сыры и колбасы тоже примерно одинаковы. Но почему алкачка разнится. Я конечно не такой частый потребитель, но всё же, приходится ходить в проверенные места, для реализации своих потребностей. Хотелось бы постоянства и равноправия для всех участников рынка – без заморочек в виде «ништячных» карт…

