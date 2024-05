Знаете ли вы, что в Казахстане очень даже выгодно принять в штат человека с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)? А вот преподаватель английского для незрячих Виталий РУДНЕВ знал, но считает, что среди работодателей мало кто в курсе потенциальной выгоды.

Бог с ними, с работодателями. Руднев убеждён: в самом обществе есть структурные проблемы, которые преграждают людям с ОВЗ путь к заслуженному рабочему месту. Он рассказал «НГ» о своём проекте по преподаванию важных навыков незрячим и слабовидящим людям, который помогает им эти преграды преодолеть.

Проект называется «Students with Disabilities: Increasing Competitiveness in the Labor Market» («Повышение конкурентоспособности студентов с особыми потребностями на рынке труда»).

Виталий Руднев выиграл грант на его реализацию в конкурсе американской программы Humphrey Alumni Impact Award. Сам автор проекта имеет 3-ю категорию инвалидности. Он окончил КазНУ им. Аль-Фараби и университет Vanderbilt в США.

В феминизме и гендерных исследованиях есть выражение "стеклянный потолок". Так описывают невидимые барьеры, с которыми сталкиваются женщины при продвижении по карьерной лестнице. Они могут быть разные. Предвзятый начальник может отдать предпочтение мужчине только из-за стереотипа о том, что женщины хуже в точных науках или что женщина уйдёт в декрет. Девочки могут отставать от мальчиков в математике и шахматах только потому, что родители упорно направляют их в классы литературы и рисования. И если драконовская риторика «сугубо мужских и сугубо женских профессий» некоторых режимов и соответствующие законы ещё как-то осязаемы, то стереотипы в головах работодателей и предвзятое гендерное воспитание невидимы. Вот и получается "стеклянный потолок" - даже в странах, где законодательно всё хорошо.

Низкая самооценка, невежество работодателей и предрассудки общества при вполне инклюзивных законах - у людей с ОВЗ есть свои "стеклянные потолки". Виталий Руднев помогает их разбить.

Что поможет человеку с ОВЗ составить конкуренцию на собеседовании? То же, что и всем остальным претендентам: знание английского. А ещё уверенность в себе, умение налаживать связи, цифровая грамотность и знание закона. Молодёжное общественное объединение «Мир нашеми глазами» (руковолитель - Данна Султангалиева, о ней "НГ" писала здесь) организовало класс, в котором уже второй год всему этому учат группу незрячих и слабовидящих студентов. В нём Руднев преподаётим английский в аудитории пединститута КРУ им. Ахмета Байтурсынулы.

- В прошлом году мы больше занимались адаптацией людей с ОВЗ, - вспоминает автор проекта. - Общество может быть враждебным. Любое меньшинство, любая уязвимая группа часто и сами исключают себя из жизни общества, потому что низкая самооценка. И общество, даже если не относится предвзято, всё равно с «особенными людьми» как на двух разных планетах.

В этом году новый акцент - конкурентоспособность на рынке труда.

- По закону из общего числа сотрудников люди с ОВЗ должны составлять 3%, - отмечает Руднев. - Если в государственных структурах худо-бедно это выполняется, то бизнесмены от этого далеки. Они не всегда следят за изменением законов. Сейчас работодателю выгодно брать человека с ОВЗ. Допустим, кухонному рабочему в ресторане потребуется пандус. Но и без этого рабочего владелец ресторана должен сделать пандус за свой счёт. А так ему государство это компенсирует. Если он сделает туалет для людей на колясках, то потом получит деньги за установленные стены, приспособления и т. д. Плюс полгода работодатель может платить сотруднику с ОВЗ половину зарплаты, остальное компенсируется бюджетом.

Автор проекта убеждён:

- Помимо выгоды, это ещё и великое дело. Уменьшается стигма - предрассудки по отношению к людям с ОВЗ. Общество начинает понимать, что они такие же работоспособные, как все, и полноценные члены общества.

- Почему именно трудоустройство? Почему до приёма на работу стигма есть, а после приёма на работу она спадает?

- Потому что человек показывает, что он не кусается, что его не надо бояться, что он внутренне не отличается от всех. Потом люди видят, что он в чём-то их превосходит. Может быть умнее, профессиональнее, моральные качества хорошие. В альтернативе же он сидит в четырёх стенах и никто ничего о нём не знает.

То же касается детей в школах.

- В США дети с ОВЗ учатся со всеми вместе. У нас же практика разная. Бывает, что родители против того, чтобы их дети учились, например, с аутистом, если он не даёт другим учиться. Если посмотреть форумы на эту тему, там всегда страсти достаточно накалены. Но всегда нужно искать какой-то компромисс. Можно делать смешанные программы. Незрячий ребёнок на каких-то уроках всё-таки может сидеть со всеми детьми. Ребёнок с ДЦП, например, может не ходить на физкультуру, а остальные занятия посещать.

Руднев считает, что наличие у общества опыта взаимодействияс людьми с ОВЗ может помочь спасти чью-то жизнь и всегда делает жизнь таких людей комфортной.

- Если на улице упадёт человек с приступом эпилепсии, люди боятся и не знают, что делать. Если незрячий заблудится где-нибудь в парке, не каждый человек даже с доброй душой знает, как его взять за руку, как обратиться. Один раз ты помог человеку на коляске, и ты уже не будешь шарахаться таких людей в будущем. У нас просто люди стесняются, плюс они это редко видят и немного пугаются. Если дети будут учиться с ребёнком, у которого есть какой-то диагноз, они будут расти бок о бок и видеть, что их сверстники могут иметь какие-то особенности, в них воспитаются толерантность и уважение к людям с ОВЗ. Больше комфорта для самых разных людей.

Мы поговорили о разном отношении к безбарьерной архитектурной среде - обустройстве пространства с учётом особенностей людей с ОВЗ - в США и в Казахстане. Из простых примеров: широкие двери, пандусы для колясок и тот приятный женский голос, который мы слышим на светофоре - он адресован в первую очередь незрячим людям, переходящим дорогу.

- У нас можно такую фразу услышать: «Зачем мне делать пандус? Что инвалид найдёт для себя у меня в магазине?». В США этого вопроса вообще не стоит, - говорит автор проекта. - Проектирование зданий и улиц удобными для людей с ОВЗ там - само собой разумеющееся. Всё это важно, потому что мало того, что человек находится под прессингом своей непохожести и ограниченности в физических возможностях, он ещё и в пространственном отношении не всё может.

- Что вами движет?





- Когда ты видишь, что человек закапывает свой талант только потому, что он из уязвимых слоёв и без помощи ему сложно пробиться, что он не знает английского и из-за этого ему в том числе трудно устроиться на работу, почему бы не помочь нескольким людям? Человек же не живёт только своим каким-то эгоистическим удовлетворением. Меня всегда задевает, когда человек способный, но не имеет таких же стартовых возможностей, как у остальных.

- Понятно, что знание английского делает резюме более привлекательным. Как ещё проект помогает этим студентам с трудоустройством?

- Психологическое консультирование. Низкая самооценка тоже влияет на жизненные достижения. Культурно-массовые мероприятия. Сейчас модно говорить «networking» - полезные знакомства. Это отдельная дисциплина у нас. У нас были ещё "Сайтостроение и безопасность в интернете" и "Поиск работы в интернете".

Когда пишут об инклюзии, акцент делается на важности помощи людям с ОВЗ. Но всегда ли помощник помогает? Ниже - взгляд на этот вопрос с другой стороны.

- Люди с ОВЗ тоже разные. Есть пассивные - они уже потребители. Им не дают возможность реализовать себя, оберегают. А ведь иногда нужно и предъявлять требования. Да, где-то человека могут сломать. Но это не значит, что всё нужно приносить на блюдечке. Нужно уметь правильно наталкивать на работу, примерами воодушевлять. Психологическое консультирование очень важно.

- А как не переборщить? Как понять, когда предъявлять требования, а когда сдать немного назад?

- Есть такое понятие - внутренний компас. Человек сам где-то внутри чувствует, либо обстоятельства ему подсказывают: сейчас нужно так, а не иначе.

И последнее - отличия преподавания английского для зрячих от преподавания английского для незрячих.

- 4 основных навыка в английском языке и вообще в любом языке: устная речь, слушание, чтение и письменная речь. Незрячим тяжело читать и писать. Преподавание английского таким студентам заключается в работе с двумя оставшимися навыками - устной речью и слушанием. Сейчас существуют экзамены, в том числе варианты ILTES и TOEFL, адаптированные для людей с нарушениями слуха, речи или зрения. Я бы внутренне гордился, если бы подготовил незрячего студента, который бы потом сдал на хорошую оценку ILTES и TOEFL.

Если вы откладываете изучение английского потому, чтоэто для вас сложно, помните, что в классе Виталия Руднева английский учат люди, которые читают только при помощи пальцев.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА