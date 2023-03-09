Знакомство с Данной СУЛТАНГАЛИЕВОЙ началось заочно. Наш общий мастер по маникюру рассказала, что к ней давно ходит удивительный человек, увлеченный разными интересами, при этом она хорошая мама и супруга и просто красивая женщина.

Данна Султангалиева ценит в женщинах доброту, а в мужчинах - слова и поступки /Фото Ксении РЕБИК

Истории обычных людей меня всегда увлекали не как журналиста, а как человека, который учится у окружающих. Поэтому поспешила познакомиться с ней, после чего поняла, что не рассказать историю Данны будет моральным преступлением. Со мной говорила не просто женщина, она является источником вдохновения для всех, кто ее окружает, при этом сама преодолела страх перед недугом, который изменил ее жизнь на до и после.

Девушка из Житикары

Она была простой девчонкой из Житикары. После окончания школы училась в Костанае, обрела профессию. Работала рядовым специалистом на таможенном посту «Аят». В 23 года вышла замуж, стала прекрасной хозяйкой: дома всегда чисто и уютно, на столе - свежая выпечка и сочные котлеты, приготовленные с любовью. Через год родила дочку.

Спустя два года Данна начала стремительно терять зрение. Но жизнь еще шла своим чередом, лишь немного было дискомфортно - стала ближе подносить книгу к глазам, нитку в иголку было трудно вставить... Несмотря на запреты врачей, решилась на вторую беременность. В семье ждали наследника, она родила сына.

В 30 лет получила 2-ю группу инвалидности по зрению. А спустя два года ей поставили диагноз, который со временем спровоцировал тотальную слепоту.

- Помню, однажды вышла на улицу и потерялась. Остановилась, делаю шаг в сторону, затем еще один и понимаю, что вокруг меня - сугробы. Стою и не понимаю, в какую сторону идти. Мне стало страшно. А еще я подумала, что обо мне скажут люди. Наверное, сказали, что какая-то неадекватная, - вспоминает уже с улыбкой Данна.

Тогда она поняла, что самостоятельно больше не сможет передвигаться по улице. Принять это было очень тяжело. Ушла в себя, всячески пыталась отрезать себя от этого мира. Два года жила в депрессивном состоянии.

«Нужно что-то менять!»

Однако сущность Данны иная, что подтверждают ее родные и близкие: у этой женщины сильный характер, который гармонично сочетается с добротой. Эти качества помогают ей искренне любить жизнь и людей, что, в свою очередь, помогло найти силы и выход из темных пещер своих страхов и отчаяния. Ее душа просила созидать.

- Она пример для тех людей, которые, имея руки, глаза, все на месте, плюнули на себя, опустились на дно жизни. Несмотря на потерю зрения, она воспитывает детей и семья у нее прекрасная. Спортом активно занимается, - говорит о Данне председатель костанайского филиала ОО «Казахское общество слепых» Хамит ИСМУРАТОВ. - Было бы больше таких девчат! Это пример жизненной стойкости.

Активная гражданская позиция стала особенно проявляться у Данны в стенах этого объединения. В 2009 году пришла сюда на работу, ей подобрали подходящую должность - группорг. Задача - информировать членов объединения о мероприятиях, в организации которых принимала непосредственное участие. Начала общаться с инвалидами по зрению, те делились опытом, помогли адаптироваться к социально-бытовым условиям жизни.

В Данне стали раскрываться качества хорошего организатора и лидера. Со временем ее избрали в совет президиума филиала. Члены объединения стали обращаться к ней за помощью, но многие вопросы трудно было решить, потому что требовались финансовые средства, чего в регионах не хватает.

- Почему так не делаем, обращалась я к нашему председателю. А потому, что ЦП (центральное правление казахского общества слепых - «НГ»). Люди выбрали меня, чтобы отстоять их права, помочь, но ничего не меняется. Нужно что-то делать! - решила тогда Данна.

Так постепенно в ней созревала мысль - создать собственное общественное объединение.

- Знаете, я не понимала, почему о других инвалидах говорят в СМИ, а о незрячих нет, - говорит Данна. - Нас будто бы нет. А я же работаю с ними, знаю их потребности и нужды. Нужно что-то делать, что-то менять, сказала я себе.

И с таким решительным настроем она обратилась к костанайским общественным деятелям - Динаре Утебаевой, Дуйсенгали Оспанову, Алексею Куликову и другим. Все по крупицам помогли придать форму ее идее. В 2021 году зарегистрировали областное НПО для лиц с инвалидностью по зрению - ОО «Мир нашими глазами». Данна Султангалиева стала его председателем. Сам факт регистрации открыл новые возможности для активистов - удалось арендовать помещение, оформить специалистов для обучения незрячих.

- Сейчас готовим проект - будем обучать людей с инвалидностью по зрению чтению и письму по системе Брайля, цифровой грамотности (поможем освоить смартфоны, ноутбуки), ориентированию на местности, - рассказала о планах председатель ОО. - Также хотим научить правильно использовать тифлосредства, которые нам выдают: читающую машину, трость, ноутбуки, различные приборы по Брайлю, DVD-плеер.

Два раза в неделю Данна изучает чтение и письмо по системе Брайля, которые преподают в ОО «Мир нашими глазами» /Фото Сауле КУАНБЕК

Намерены принять участие в конкурсе на получение государственного соцзаказа, это поможет охватить не только Костанай, но и районы.

- А еще у нас многие поют, поэтому хотели бы преподавать и вокал, - продолжает Данна. - У нас многие спортсмены выезжают на международные соревнования, где в основном говорят на английском языке. Поэтому хочется организовать и этот курс.

Она уверена: чем больше будут работать с инвалидами по зрению, тем больше смогут выявлять их потребности.

- Те, кто на диване, они лежат и думают, что жизнь закончилась. Я сама так делала, - с пониманием говорит Данна, - просто сидела на диване и комментировала. До того момента, когда решила, что надо самой что-то менять.

«У нее характер воина»

Осязаемые изменения начались в год ее 40-летия. В 2022-м впервые приняла участие в вокальных конкурсах, стала петь в хоре, увлеклась настольным теннисом. День рождения отметила в Астане - в мае оказалась на международных соревнованиях по парадзюдо. Призовое место не заняла, но такую задачу новоиспеченной спортсменке даже не ставили. Кроме опыта борьбы, ей нужно было получить классификацию. Ну и, как настоящий борец, она добилась категории G1. В детстве Данна освоила базовые навыки самбиста, что помогает справиться с нагрузкой.

- Незрячему, как правило, тяжело даются даже простые акробатические элементы, а у нее это сразу получалось, - отмечает тренер по дзюдо Иван СОРОКИН. - А вообще, это женщина-зажигалка. Правда, она такая активная! Можно позавидовать ее энергии, желанию и целеустремленности. У нее характер настоящего воина.

Данна на соревнованиях по парадзюдо с тренером Иваном Сорокиным /Фото из личного архива

В октябре 2022 года Данна получила травму ноги, сейчас еще продолжается реабилитация. Но уже скоро намерена вернуться на татами. Родные и близкие беспокоятся и уговаривают ее не возвращаться в спорт. Но, кажется, в случае с Данной это не сработает.

- Глаза у нее горят. Мы тоже ждем ее, - добавляет тренер.

Удивительную закономерность я заметила во время подготовки статьи о Данне. С кем бы из ее окружения мне ни пришлось пообщаться, все говорят об одном: о ее безграничной светлой энергии, которая восхищает, вдохновляет и заряжает.

- Она всегда находит нужные слова, которые помогают тебе по жизни, - говорит ее подруга Зарина БЕКМУХАМЕДОВА.

Женщины дружат больше 20 лет. В самые сложные моменты подруги очень сильно поддержали нашу героиню. Данна с благодарностью вспоминает те мгновения.

- Когда с ней случилась эта беда, она две недели не вставала, почти не ела, - поделилась Зарина. - Потом встала и сказала: «Ничего подобного, я буду жить».

По словам подруги, Данна - большой оптимист, легкая, любящая жизнь.

- Если что-то не получается, просто стоит с ней пообщаться, она всегда зарядит своей энергией, - отмечает Зарина. - Она всегда нам говорит: «Вы думаете, муж мне делает поблажки, что я не вижу? Никогда, ни в коем случае». Если бы видели, как она готовит! Раньше она всегда дочке заплетала косы в школу, сейчас она уже выросла. Данна сама гладит, стирает и убирает. Дома у нее идеальная чистота: все блестит, все сверкает, все скрипит.

Женщина отметила эстетический вкус Данны, который отражается как в ее внешнем образе, так и в организации домашнего уюта.

- А она все сама по дому делает, у нас дома всегда гости, - рассказала о Данне-хозяйке ее свекровь Калампыр СУЛТАНГАЛИЕВА. - Другая бы сказала: «Я болею, не вижу, делать ничего не могу». Но мне повезло с дочей. Я благодарна Аллаху, не у всех такие бывают.

Мы спросили супруга Данны, какая она жена.

- Целеустремленная, - ответил он.

Хочется добавить: добрая, красивая, легкая, жизнерадостная. Одним словом - Женщина, и в этом ее сила. Данна Султангалиева излучает свет, и этой созидающей энергии хватит на тысячи таких жизненных этапов, что ей пришлось преодолеть.

- Если бы у меня было зрение, я бы перевернула весь мир, - оглядываясь назад, говорит Данна.

Впереди ее ждут новые свершения. Пока еще роль общественного деятеля в ее голосе звучит с нотками неуверенности, но это только потому, что это всего лишь начало очередного опыта. А его она освоит, это безусловный факт.