Это 20-кратный размер взятки, на которую Бранцев "раскрутил'" своего клиента. Солгал ему, что есть договоренность с прокуратурой, за которую требуется заплатить. Договоренности не было. А клиент обратился в Антикоррупционную службу.

Олега Бранцева обвиняли в мошенничестве и подстрекательстве ко взятке в значительном размере. Однако суд, основываясь на нормативном постановлении Верховного суда РК о практике рассмотрения некоторых коррупционных дел, переквалифицировал основную статью обвинения на покушение на мошенничество, так как преступное деяние осуществлялось под контролем органов уголовного преследования и не было завершено. Из суммы взятки в 600 тысяч тенге 550 тысяч клиенту Бранцева Габиту Сансызбаеву предоставила Антикоррупционная служба.

Бывший адвокат приговорен к штрафу, у него также конфискуют средства, добытые незаконным путем, в отношении него будет действовать пожизненный запрет занимать должности на государственной службе, в судах, органах местного самоуправления, Нацбанке РК.

Подсудимый вину признал сразу. Дело рассматривалось судом в сокращённом порядке. Была попытка заключить с прокуратурой процессуальное соглашение, но надзорный орган отказался от этого.

Фото Галины КАТКОВОЙ