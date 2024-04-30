Об этом гособвинитель Жомарт ЕЛЕУСЕНОВ сообщил сегодня, 30 апреля, на заседании в суде № 2 Костаная. Он отметил, что обвинение считает доказанной вину бывшего адвоката Олега БРАНЦЕВА в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

- На сегодня, когда по делу собрана вся совокупность доказательств, заключение процессуального соглашения уже не будет отвечать целям и задачам уголовного законодательства, - сказал Елеусенов. - Заключение такого соглашения является нецелесообразным. При этом защите и подсудимому следует учитывать, что признание вины и чистосердечное раскаяние будут считаться смягчающими обстоятельствами.

По версии обвинения, озвученной на первом заседании, в феврале 2024 года Бранцев предложил своему подзащитному Габиту САНСЫЗБАЕВУ дать взятку сотрудникам прокуратуры. При этом никаких договоренностей с прокурорами у адвоката не было.

Олег Бранцев вину признал. Сегодня он дал показания в суде. Сообщил, что по обстоятельствам, которые ему объяснил Сансызбаев, он решил, что в этом деле нет состава уголовного правонарушения.

- Мы в течение года защищали его, направляли ходатайства о прекращении дела, просили привлечь другое лицо. Их отклоняли, - пояснил Бранцев. - В суде обвинение попросило лишить моего подзащитного свободы. Судья предложила примириться, а прокуратура предложила переквалифицировать дело. Когда мы приехали узнать новое обвинение, нам сообщили, что дело вернут в прокуратуру, а к уголовной ответственности привлекут другое лицо.

Подсудимый заявил, что полностью поддерживает обвинение в отношении него:

- Когда я вышел из суда, сказал подзащитному, что за возврат дела нужно передать прокурорам 600 000 тенге.

Бранцев подробно пересказал, как получил от своего клиента деньги. И подтвердил, что потратил их на личные нужды.

- У Сансызбаева прошу прощения. Я его только один раз видел на очной ставке, так как нам не разрешали встречаться и общаться, - сказал подсудимый. - Доказательства по моему делу оспаривать не буду. Вину признаю, раскаиваюсь. Больше мне нечего добавить.

Габит Сансызбаев тоже выступил в суде. Выяснилось, что 50 000 тенге он вложил сам, а еще 550 000 тенге предоставила антикоррупционная служба, куда он обратился с заявлением. Судья поинтересовалась - почему антикор не выделил сразу всю сумму для задержания адвоката с поличным?

- Не могу ответить на этот вопрос, - сказал Сансызбаев. - Так получилось. У меня были на тот момент 50 000 тенге. Мне в антикоре сказали, что раз у меня есть лишние деньги, то мне вручат 550 000 тенге.

В прениях Габит Сансызбаев и вовсе просил не наказывать Бранцева.

- Если это возможно, я прошу прекратить дело в отношении Олега Владимировича, - сказал он. - Претензий к нему не имею. Если есть такая возможность, готов примириться.

Прокурор Жомарт Елеусенов в прениях просил признать Бранцева виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20-кратного размера от суммы взятки - 12 млн тенге, а также конфисковать 26 000 российских рублей, добытых преступным путем.

Следующее заседание назначено на 2 мая.

Фото Георгия ГОВОРОВА