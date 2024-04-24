Олега БРАНЦЕВА обвиняют в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ст. 190 ч. 2 п. 3 УК РК) и подстрекательстве к даче взятки в значительном размере (ст. 28 ч. 4 и ст. 367 ч. 2 УК РК). Разбирательство началось сегодня, 24 апреля, в суде № 2 Костаная.

По версии обвинения, в феврале 2024 года Бранцев предложил своему подзащитному из Рудного дать взятку сотрудникам прокуратуры. При этом никаких договоренностей с прокурорами у адвоката не было.

- В производстве управления полиции Рудного находилось уголовное дело в отношении Габита Сансызбаева в совершении преступления по факту завладения деньгами путем обмана в крупном размере, - сообщил на процессе гособвинитель Жомарт ЕЛЕУСЕНОВ. - В ноябре 2022 года для защиты своих прав Сансызбаев нанял адвоката Бранцева, уплатив ему 600 000 тенге. В конце 2022 года уголовное дело передали в суд.

27 февраля 2024 года Рудненский городской суд направил дело Сансызбаева обратно в прокуратуру для соединения с другими уголовными делами.

- В этот же день Бранцев, услышав ходатайство гособвинителя и решение суда, понимая, что это решение улучшает положение его подзащитного, в целях незаконного обогащения задался преступным умыслом о завладении деньгами Сансызбаева путем обмана и подстрекательства к даче взятки сотрудникам прокуратуры в сумме 600 000 тенге, - продолжил прокурор. - 27 февраля Бранцев сообщил своему подзащитному о том, что направление дела прокурору улучшает его положение. И поэтому прокуроры потребуют взятку в размере 2 млн тенге. Адвокат сказал Сансызбаеву, что откажет прокурорам в передаче денег и за перенаправлении дела в прокуратуру предложит им сумму своего адвокатского гонорара в размере 600 000 тенге, которые Сансызбаев должен восполнить. При этом фактически Бранцев ни с кем из сотрудников прокуратуры не встречался и ни о чем не договаривался. Сансызбаев, полагаясь на порядочность адвоката, согласился на его требования.

29 февраля, около 16:00, Сансызбаев подъехал к дому Бранцева, тот сел в машину и они проехали к магазину "Раузет". По пути адвокат продолжил подстрекать рудничанина к даче взятки. Ннастаивал, что прокуроры требуют деньги, и просил ускорить передачу. Сансызбаев согласился передать деньги 5 марта. Но вскоре обратился в Антикоррупционную службу Костанайской области.

- 5 марта, примерно в 15:40, Сансызбаев на своей машине вновь приехал к Бранцеву, они вместе поехали в магазин, - сообщил Елеусенов. - По пути Бранцев отказался говорить о передаче денег в машине. Он попросил остановиться возле здания возле ДК "Мирас". Около 16:00 Бранцев, соблюдая меры предосторожности, попросил Сансызбаева выйти на улицу, оставив телефоны в машине. Возле ДК "Мирас" Бранцев путем обмана и подстрекательства завладел деньгами Сансызбаева в размере 600 000 тенге. Полученными средствами адвокат распорядился по своему усмотрению: пополнил свой банковский счет на сумму 390 000 тенге, купил 26 000 российских рублей и приобрел продукты питания на сумму 20 000 тенге.

В суде Бранцев сообщил, что с 11 апреля вышел из состава коллегии адвокатов Костанайской области и ныне работает юристом в одном из ТОО Костаная. Он полностью признал вину и ходатайствовал о заключении процессуального соглашения с прокуратурой.

Следующее заседание по этому делу назначено на 30 апреля.