24 обращения о проблемах с незакрытыми люками поступило в службу iKomek за прошедшую неделю. Об этом на аппаратном совещании рассказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он также прокомментировал ЧП в микрорайоне Аэропорт, где в тепловой колодец провалилась 6-летняя девочка.

- Когда разбирались, выяснили, что этот люк считается бесхозным, нет у него хозяина, - сказал аким. - В связи с этим хочу дать поручение коммунальным службам взять этот вопрос на контроль. У вас работа проведена, создана рабочая группа. Я скажу так, это не запущенная работа, так как мы люки мониторим. Но, к сожалению, есть воровство, есть безалаберность. Кто-то их снимает. А люков очень много в городе. И служба iKomek здесь лучший помощник. Поэтому поручаю ситуационному центру, чтобы все обращения по люкам считались "горящими". Вы должны решить этот вопрос с коммунальщиками: если жалоба поступила утром, то до конца дня он должен быть закрыт. Если вечером, то сотрудники должны огородить опасность, а на следующий день решили вопрос. То есть на все про все сутки, потому что это жизни детей.

Аким считает, что бесхозные люки должны передать на баланс ГКП "Костанай-Су". Глава города поручил начать приемку брошенных люков.

- К полиции тоже есть вопросы: воровство есть, наказанных нет, - отметил Жундубаев. - Думайте, как вы будете искать нарушителей. Отрабатывайте с ЖКХ. Вы же нашли вариант, как бороться с воровством с трансформаторных подстанций. Точно также. Ставьте патрули или камеры, работайте с жителями. Подумайте, может нужно деньги выделить на видеонаблюдение.

Напомним, ЧП в микрорайоне Аэропорт произошло 21 февраля. Шестилетняя девочка после падения осталась жива, но была доставлена в детскую больницу с переохлаждением. На открытый люк за два дня до трагедии жаловались ситатели "НГ". В том числе, они писали и в службу iKomek. Но открытую опасность огородили уже после происшествия.