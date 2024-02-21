О происшествии "НГ" сообщили читатели. Несчастный случай произошел в мкрн. Аэропорт возле дома №39. Ребенок остался жив. По данным медиков, девочке 6 лет, она была доставлена в детскую областную больницу.

Ждем подробности от ДЧС.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Отметим, два дня назад наши читатели сообщали об этом открытом люке. "НГ" публиковала его в своем Instagram-аккаунте и просила службу IKomek передать сообщение об "открытой опасности" ответственным подрядчикам.

После происшествия, судя по видео, которое прислали местные жители, открытый люк накрыли поддоном и огородили с помощью веток и сигнальной ленты.