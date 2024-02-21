Ребенок провалился в открытый люк в Костанае
21 февраля 2024, 13:05 | Происшествия
О происшествии "НГ" сообщили читатели. Несчастный случай произошел в мкрн. Аэропорт возле дома №39. Ребенок остался жив. По данным медиков, девочке 6 лет, она была доставлена в детскую областную больницу.
Ждем подробности от ДЧС.
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Отметим, два дня назад наши читатели сообщали об этом открытом люке. "НГ" публиковала его в своем Instagram-аккаунте и просила службу IKomek передать сообщение об "открытой опасности" ответственным подрядчикам.
После происшествия, судя по видео, которое прислали местные жители, открытый люк накрыли поддоном и огородили с помощью веток и сигнальной ленты.
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