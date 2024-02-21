После падения 6-летняя девочка осталась жива, внешних травм и повреждений внутренних органов медики у нее не обнаружили.

Фото предоставлено ДЧС

- Ребенок в сознании, но у нее переохлаждение, поэтому госпитализировали в реанимацию, состояние стабильное, - сообщил главный врач детской областной больницы Нурлан ЕРЖАНОВ. - При такой же положительной динамике завтра планируется перевод в отделение.

Фото предоставлено ДЧС

Несчастный случай произошел сегодня, 21 февраля, днем возле дома № 39 в мкрн. Аэропорт.

По данным пресс-службы ДЧС, девочка 2017 года рождения по неосторожности упала в тепловой колодец.

Фото предоставлено ДЧС

- На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС. Спасателям также помогал неравнодушный прохожий. В колодце находилась вода высотой 60-70 см, - сообщили в ведомстве. - Спасатели извлекли ребёнка из колодца и передали бригаде скорой помощи.

Как сообщают наши читатели, после происшествия открытый люк накрыли поддоном и огородили с помощью веток и сигнальной ленты.