Родители учеников Урицкой ОШ № 1 в с. Сарыколь сообщили "НГ", что еще с начала января температура в кабинетах опустилась до 14-15 градусов. В последние дни поднялась, но не намного: 16-17 градусов. По их мнению, причина потепления в том, что в кабинетах установили обогреватели.

- В коридорах ещё и ветер гуляет, из-за чего во вторую смену в школе становится ещё холоднее, - пишет наша читательница. - У нас из окон дует, а не во всех кабинетах они пластиковые!

Урицкая ОШ №1 нуждается в капитальном ремонте / Кадр из видео

Она также рассказала, что в некоторых кабинетах школы протекает крыша и на потолке образуются пятна.

- Когда снег тает, вода бежит прямо по распределительным коробкам и через плафоны, - пояснила читательница. - Может произойти замыкание!

Напомним, в ноябре 2022 года родители уже сообщали о проблемах с отоплением в школе: температура в кабинетах опустилась до 10-13 градусов. Директор школы Юрий Иванов тогда подтвердил "НГ", что действительно есть «проблемные кабинеты, находящиеся в северной части здания». Говорил также, что «работники котельной жалуются на плохое качество угля». По его словам, в июне 2023 года должны были начать капитальный ремонт, в том числе системы отопления. ПСД была готова и прошла экспертизу.

5 декабря 2022 года на совещании в областном акимате руководитель управления образования Зауре Байменова просила выделить из областного бюджета на капремонт 687 млн тенге. Тогда же Байменова отметила, что причина холода в школе в том, что «кочегар работал плохо».

По словам родителей школьников, ремонта в школе не было. "НГ" попыталась выяснить, почему так произошло.

Дозвонится директору школы на этот раз не получилось, поэтому мы обратились в пресс-службу управления образования акимата Костанайской области. Там пояснили, почему летом прошлого года в школе не проводился капитальный ремонт:

- Когда для образовательных учреждений области возникает какой-то острый вопрос по жизнеобеспечению, то его быстрее решать текущими ремонтами. На данный момент уже проводится конкурс и ведутся госзакупки на сумму 33,7 млн тенге, - пояснили в пресс-службе ведомства. - После проведения конкурса сразу же начнутся ремонтные работы. Ученики в это время будут временно переведены в другое крыло здания для скорейшего завершения ремонта и создания оптимального температурного режима.

В пресс-службе добавили, что с этой целью в первую очередь в здании школы будут заменены оконные блоки, а также проведен ремонт мягкой кровли, пола и спортивного зала.

Продолжат ремонтные работы летом. Планируется, что для этого из областного бюджета будет выделено около 49 млн тенге.

В ведомстве отметили, что сотрудники управления образования неоднократно выезжали в Сарыкольский район, встречались с педагогами и родителями.

- Никто ни с кем не встречался, ни с педагогами, ни с родителями! - прокомментировала наша читательница. - Представители управления встречались только с родительским комитетом и с директором школы.

Мы также попросили пресс-службу управления образования пояснить, почему текущий ремонт школы не проводили ранее, например в прошлом году. Ждем ответа.

Фото предоставлено жителями с. Сарыколь