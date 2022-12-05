Ситуацию обсуждали сегодня, 5 декабря, на совещании, которое провел аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ с акимами городов и районов. В частности, глава региона упомянул недавние ЧП в Аркалыке и Рудном.

Тем не менее, руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ заявил, что отопительный сезон этой зимой «проходит в плановом режиме».

- Все объекты были подключены к системе теплоснабжения, - доложил Аскаров. - Отремонтированы 48 км тепловых сетей, 15 км водопроводно-канализационных сетей. Подготовлены 105 котельных. Все плановые работы по ремонту оборудования на теплоисточниках и теплосетях завершены в полном объеме. Потребность в обеспечении углем составляет 465 тыс тонн угля, заготовлено 90% от необходимого объема. В полном объеме углем обеспечены объекты образования и здравоохранения.

Отвечая на вопрос акима области, руководитель управления энергетики добавил, что угля для населения хватает и пока ажиотажа нет. Аксакалов потребовал контролировать цены на уголь и запасы топлива.





- 23 ноября на Аркалыкской ТЭЦ в рамках пусконаладочных работ произошел хлопок на водогрейном котле № 5, - продолжил Аскаров. - На производственную деятельность этот случай не повлиял. На данный момент все восстановительные работы завершены. Также 27 ноября на центральной котельной села Боровское Мендыкаринского района вышел из строй один из основных котлов. Эта авария была устранена в тот же день. 30 ноября в Рудном произошла авария на подающей теплосети, также устранена за день.

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По данным "НГ", в квартирах двухэтажек в селе Боровское температура не выше 16 градусов. Об этом также пишут наши читатели в Инстаграм.

С 5 по 9 декабря в Костанайской области работает комиссия под руководством инспектора из Администрации президента. Она проверяет, как в регионе готовы к отопительному сезону.





- Мы понимаем - для того, чтобы реально влиять на ситуацию с отоплением, нужны соответствующие средства и немалые, - отметил Кумар Аксакалов. - Нужно вовремя разрабатывать ПСД, с которым у нас часто бывают опоздания. Надо за эту зиму оперативно отработать - посмотреть сколько нужно средств и какие документы для решения проблем с отоплением. Недофинансирование приводит вот к таким ЧП, которые мы видим в других регионах. Мы сейчас на стадии формирования и утверждения бюджета, поэтому я готов дополнительно рассмотреть финансирование вот этих проектов. У нас есть немало вопросов по Рудному - это состояние оборудования ТЭЦ, до сих пор там ведутся работы по ремонту водогрейного котла № 3, только в конце года будет завершен ремонт на станции № 5, а тепловые сети по городу изношены на 62%. Аналогичная проблема в Аркалыке, в этом году заменили только 1 100 погонных метров теплотрассы. Это очень мало. Нужно дополнительно проанализировать наши «тонкие места». Аркалыкскую ТЭЦ нужно окончательно перевести с мазута на уголь.

Доклад руководителя управления образования Зауре БАЙМЕНОВОЙ сопровождался фотографиями публикаций «НГ» о замерзающих школах в Федоровском и Сарыкольском районе, которые вывели на экран в зале зседаний.





- Что касается школы в Федоровском районе, там температурный режим восстановлен, но, к сожалению, из 16 кабинетов учебных кабинетов в двух температура составляет 17 градусов, что меньше нормы, - сообщила Байменова. - По школе в Сарыкольском районе дело в том, что школу с декабря 2017 года обслуживает костанайская теплокомпания по проекту ГЧП в доверительном управлении. Здесь сыграл человеческий фактор - кочегар работал плохо, поэтому на входе и выходе температура составляла 40 градусов. Со 2 декабря ситуация улучшилась. И сегодня на входе температура 70 градусов, на выходе 60 градусов. Но опять в двух из 20 кабинетов температура 15 градусов. Из-за этого школа перешла на двухсменное обучение. Уже разработана ПСД на капитальный ремонт в школе. Проект на 687 млн тенге готов. Надеемся, вы поддержите этот проект.

В школы по потребности закупили 70 000 тонн угля. После публикаций в СМИ выяснилось, что в Наурузумском районе необходимо проверить качество топлива. На плохой уголь жаловались директора школ.

- У нас в прошлом году выиграл поставщик угля из Кокшетау, в первый раз работает, - отчитался аким Наурузумского района Кайрат АБИШЕВ. - По качеству есть вопросы, поэтому мы в середине ноября заказали экспертизу угля, в середине декабря результаты ее будут готовы. Температурный режим в школах сейчас нормальный, но нам приходится расходовать больше угля. И теплоотдача меньше, чем было раньше.

Аким Костанайской области потребовал завершить работу по выводу котельных из зданий школ. И перевести 4 школы, отапливаемые с помощью электричества, на более дешевые источники тепла.

Фото Георгия ГОВОРОВА

