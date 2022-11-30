В кабинетах Урицкой ОШ №1 в с. Сарыколь температура на градусниках в последние дни опустилась до 12-13 градусов, а потом уже и до 10-ти. Об этом в Telegram-канале "НГ" сообщила вечером 29 ноября подписчица, комментируя статью о холоде в школе в Федоровке.

30 ноября в кабинетах на втором этаже школы температура опустилась до 10 градусов

- При этом батареи горячие, но отопления недостаточно, - пишет читательница. - Ученики и учителя надевают зимние куртки, невозможно находиться в помещении. При этом никого на дистанционку не отправляют, все учатся, как раньше. Сегодня только отпустили, и то потому, что морозы на улице, а не в школе. В акимат люди не обращались, все молчат, но дети и учителя болеют! Директор говорит, что это вопрос решают.

- Занятия сегодня проводились в 1-9 классах дистанционно по погодным условиям, температура воздуха с ветром составляла 28 градусов по Цельсию, 10-11 классы занимались в штатном режиме, - прокомментировал "НГ" 30 ноября директор Урицкой ОШ №1 Юрий ИВАНОВ. - Школьная котельная находится в оперативном управлении ТОО «Костанайская теплораспределительная компания». Школа имеет проблемные кабинеты, находящиеся в северной части здания. Температура в них сегодня действительно была 12-13 градусов. В восточной части здания температура составляла 15-17 градусов, в южной части - 21-22 градуса. Температурный режим в школе зависит от деятельности этого ТОО. Работники котельной жалуются на плохое качество угля, но сегодня завезли свежий.

Как отметил директор, поставка угля - это проблема теплораспределительной компании. По договору она обязана создавать условия не ниже санитарных требований к объектам образования, только не всегда их выполняет.

В июне 2023 года в школе начнут капитальный ремонт, в том числе и системы отопления. ПСД уже готова, прошла экспертизу.

В последнее время без отопления остаются не только социальные объекты, но и поезда, аэропорт и даже целые поселки и города. Мерзнут сейчас и жители Экибастуза.

Фото предоставлено читательницей «НГ»