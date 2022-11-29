В общеобразовательной школе им. Ы. Алтынсарина с государственным языком обучения в с. Федоровка Федоровского района в последние несколько дней было холодно - температура опустилась до 10 градусов. Из-за этого учеников отправили на дистанционное обучение, а родители ходили по школе в верхней одежде.

Фото school.fedorovka.kostanay.e-orda.kz

- Школа с казахским языком обучения в нашем районе единственная. Она все время отапливалась углем и с прошлого года акимат обещал провести газовое отопление. В сентябре этого года подрядчик начал работы, но в октября приостановил и уже тогда родители обращались с жалобами в районные отделы образования и ЖКХ, - рассказала мама учеников Жанна СЕКСЕНБАЙ. - Нам отвечали, что до конца года газ в школу проведут, а на время работ будут отапливать школу углем. В итоге с 26 ноября школа перестала отапливаться даже им.

Температура в школе в последние дни опустилась до 10 градусов / Фото предоставлено Жанной Сексенбай

Она добавила, что у школьников есть еще одна проблема - это подвоз учеников к школе. С сентября это делали на школьном автобусе, но в ноябре прекратили, с чем это связано, родителям неизвестно.

Чтобы не замерзнуть в школе родители вынуждены были не снимать верхнюю одежду / Фото предоставлено Жанной Сексенбай

Сегодня, 29 ноября, «НГ» позвонила в школу и попросила прокомментировать ситуацию:

- В связи с погодными условиями (28-30 градусов мороза) решением администрации школы 28-29 ноября 2022 года был объявлен дистанционный режим обучения, - прокомментировала «НГ» директор школы Нургуль КОНКАС. - Низкий уровень теплового режима в школе был связан с переводом котельного оборудования с твердого топлива (уголь - «НГ») на газ и проводимыми в связи с этим пуско-наладочными работами. В данный момент работы окончены, отопительная система запущена, имеются 2 котла (основной и резервный). Температурный режим восстановлен и соответствует санитарным требованиям. Подвоз учащихся к школе осуществляется ежедневно без перебоев для 24 учащихся (16 ежедневно, 8 еженедельно), отмены не было.