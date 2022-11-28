Режим ЧС будет действовать до завершения ремонтно-восстановительных работ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Валерия Бугаева

Жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ. Как говорится в сообщении компании, 27 ноября в 01.20 произошла остановка котлоагрегата №11. В 01.30 остановились котлоагрегаты №13, 14, 15 из-за большого расхода сетевой воды. В Минэнерго сообщили, что к остановке котлов привело повреждение на тепловых сетях.

"27 ноября 2022 года на Экибастузской ТЭЦ в 01.30 из-за повреждений на тепловых сетях произошло снижение давления сетевой воды, в результате чего остановлены водогрейные котлы №11, 13, 14, 15, также вручную остановлен энергетический котел №8. Подпитка теплосети порядка 900 тонн в час при норме 400 тонн в час. Температура подачи в тепловых сетях составляет: по графику - 87 градусов, по факту снижена до 51 градуса", - говорится в официальном сообщении.

На месте создали оперативный штаб во главе с акимом области с участием всех технических служб, руководства энергопредприятий и представителей Министерства энергетики РК.

К ночи Комитет энергонадзора сообщил, что займется проверкой ситуации с теплоснабжением.

"Мы сохранили циркуляцию теплосетей города. Ситуация удержана. Город находится с теплоподачей. Я посещал объекты, по отдельным из них оптимальный температурный режим. Несколько микрорайонов, которые находятся в центре города, без теплоснабжения. Необходимо быстро локализовать и устранить повреждения, для этого есть все ремонтные бригады. Комитет энергонадзора начинает проверку по всему этому инциденту", - сказал Скаков на совещании с участием вице-министра энергетики РК, руководства ТОО "Экибастузтеплоэнерго", акционеров АО "ЦАЭК".

Позже аким Экибастуза объявил режим ЧС в городе.

"В соответствии со статьей 48 Закона РК "О гражданской защите" на территории Экибастуза акимом города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба вследствие аварии на тепловых сетях. Режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ в зоне ЧС", - сообщается на официальной странице акимата Экибастуза в Instagram.

По состоянию на 01:30 в городе без отопления оставались 17 многоэтажек, 5 соцобъектов и 21 юридический объект.